Dopo la seconda puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato sera su Rai1, ecco che la squadra capitanata da Milly Carlucci è pronta ad approntare la sfida di sabato prossimo. Una sfida contro il varietà di Canale 5 Tu si que vales che ha vinto la gara degli ascolti di sabato con 4 punti di margine. Rai1 però meglio non poteva sfidare il varietà di Canale 5 se non con Ballando con le stelle. Lo show tersicoreo di Milly Carlucci, che si conferma unica proposta d’intrattenimento nel carnet del buon Marcello Ciannamea, adatta allo scopo.

La terza puntata di Ballando con le stelle

Ecco dunque che sabato prossimo, 4 novembre 2023, andrà in scena il terzo round di questo incontro televisivo fra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Puntata numero tre dunque di Ballando con le stelle e nuovo ballerino per un notte. Dopo l’approdo del gruppo dei Pooh sul palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma della seconda emissione, vediamo ora a chi tocca sabato.

Edwige Fenech ballerina per una notte alla terza puntata

Alla terza puntata di Ballando con le stelle Edwige Fenech sarà la ballerina per una notte. La serata di sabato poi per Edwige avrà anche un sapore particolare, che andrà oltre il ballo. Sabato sera infatti all’auditorium del foro italico in Roma ci sarà una rimpatriata fra due personaggi del mondo del cinema italiano fra i più amati dal pubblico. Edwige infatti incontrerà l’amico Lino Banfi, fra i concorrenti di questa edizione di Ballando con le selle. Edwige e Lino hanno recitato insieme in tanti film di successo di genere negli anni ottanta. Ricordiamo Zucchero miele e peperoncino, Sabato domenica e venerdì, Cornetti alla crema, Ricchi ricchissimi…praticamente in mutande.

Nella foto di apertura di questo post vediamo Edwige insieme a Lino e sua moglie Lucia al ricevimento presso l’hotel Parco dei Principi nel marzo 2012 dove hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. In quell’occasione ebbero modo di rinnovare le promesse nuziali nella cappella di Sant’Andrea Corsini in Laterano (foto Massimo Sestini/Mondadori via Getty Images).

Appuntamento dunque per la terza puntata di Ballando con le stelle 2023 con Edwige Fenech ballerina per una notte a sabato 4 novembre, subito dopo il Tg1 delle ore 20 con Milly Carlucci, naturalmente su Rai1.