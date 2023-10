Questa sera, sabato 28 ottobre 2023, su Rai 1, andrà in onda la seconda puntata della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle. Il varietà condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nel ruolo di giurati, di Alberto Matano, nel ruolo di opinionista, e di Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, nel ruolo dei tribuni del popolo.

Ballando con le Stelle, prodotto da Rai 1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, adattamento del format Bbc “Strictly Come Dancing”. È una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Ballandi.

Scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2023, seconda puntata 28 ottobre: anticipazioni

I Ballerini per una Notte di questa puntata, come annunciato in anteprima da TvBlog, saranno I Pooh.

La band si esibirà in una coreografia realizzata ad hoc per loro sulle note di un medley di tre brani: “Canterò per te”, “Chi fermerà la musica”, “Pensiero”. In seguito verrà valutata successivamente dalla giuria in studio. Il punteggio ottenuto diventerà un “tesoretto” che verrà assegnato da Alberto Matano e da Rossella Erra ad una delle coppie in gara.

In testa alla seconda puntata si svolgerà il primo spareggio di questa edizione: sono a rischio Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova.

Ballando con le Stelle 2023, cast, vip e ballerini: chi sono?

Le coppie attualmente in gara sono quelle di: Lino Banfi e Alessandra Tripoli; Sara Croce – Luca Favilla; Antonio Caprarica-Maria Ermachkova; Rosanna Lambertucci – Simone Casula; Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan – Moreno Porcu; Paola Perego – Angelo Madonia; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi – Giada Lini; Ricky Tognazzi – Tove Villfor; Simona Ventura– Samuel Peron; Wanda Nara – Pasquale La Rocca.

Ballando con le Stelle 2023, seconda puntata 22 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Ballando con le Stelle 2022 in diretta dalle ore 20:35 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging.