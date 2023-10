Dopo la prima puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato sera su Rai1, ecco che la squadra capitanata dal generale Carlucci Camilla Patrizia, detta Milly è pronta ad approntare la sfida di sabato prossimo. Una sfida contro il varietà di Canale 5 Tu si que vales che ha dovuto cedere 2 punti allo show di Rai1, ma che ha comunque vinto la gara degli ascolti. Rai1 però meglio non poteva sfidare il varietà di Canale 5 se non con Ballando con le stelle. Lo show kamikaze di Milly Carlucci, unica proposta d’intrattenimento atta alla scopo nel carnet del buon Marcello Ciannamea.

Ballando con le stelle e la seconda puntata

Ecco dunque che sabato prossimo, 28 ottobre 2023, andrà in scena il secondo round di questo incontro televisivo fra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Puntata numero due dunque di Ballando con le stelle e nuovo ballerino per un notte. Dopo l’overture che ha visto andare in scena in questo ruolo il giovane Andrea Antonello, con la sua storia, ora è il momento del nuovo ballerino per una notte.

I Pooh ballerini per una notte

Alla seconda puntata di Ballando con le stelle i ballerini per una notte saranno i componenti del gruppo dei Pooh. Reduci dal successo di un tour trionfale in giro per l’Italia, Roby, Dodi, Red e Riccardo saranno i ballerini per una notte di sabato sera. Un tour fatto di oltre tre ore di concerto a tappa, con 56 canzoni. In scaletta alcuni dei brani più belli e più celebri del loro fantastico repertorio musicale. Un repertorio che è stato ed è la colonna sonora del nostro paese. Da “Piccola Katy” a “Uomini soli”, da “Pensiero” a “Dammi solo un minuto” e la colossale “Parsifal”. In tutto questo non è mancato un tributo ai due poeti Valerio Negrini e Stefano D’Orazio. Che sono state due colonne del gruppo dei Pooh.

Appuntamento dunque per la seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 con i Pooh ballerini per una notte a sabato 28 ottobre, subito dopo il Tg1 delle ore 20 con Milly Carlucci, naturalmente su Rai1.