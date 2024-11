Un super ospite di grande prestigio per la puntata del 17 novembre di Domenica in. Antonello Venditti da Mara Venier

Super ospite in arrivo per la decima puntata stagionale di Domenica in. Mara Venier è pronta ad accogliere presso gli studi Fabrizio Frizzi della Rai di Roma uno dei cantautori numero uno del panorama nazionale della musica leggera. Ospite e protagonista della puntata di domenica 17 novembre 2024 di Domenica in sarà il grande Antonello Venditti.

Dopo Tiziano Ferro, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Renato Zero, Zucchero Fornaciari, tanto per fare solo alcuni nomi dei grandi della musica leggera italiana andati da Mara Venier, domenica toccherà ad Antonello Venditti. Per altro l’autore di “Ci vorrebbe un amico” non è molto avvezzo ad ospitate in programmi televisivi, dunque un merito in più per la Domenica in di Mara Venier.

Cantautore fra i più prolifici -di successi- della musica leggera italiana, Venditti nasce a Roma l’8 marzo del 1949. Con quasi 40 milioni di copie, Venditti è uno degli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Il 1975 è stato un anno molto importante per lui. Si sposa con Simona Izzo e ottiene un grande successo con la canzone “Lilly“.

Arriva poi una serie lunghissima di canzoni di successo: “Sotto il segno dei pesci”, “Buona domenica”, “Grazie Roma”, “Ci vorrebbe un amico”, “Notte prima degli esami”, “Peppino”, “Alta marea” e tantissime altre. Ascoltiamo proprio “Peppino” un brano forse non molto famoso, ma carico di sentimento:

Nella decima puntata di Domenica in, che vedrà anche la partecipazione di Riccardo Scamarcio e Achille Lauro, spazio dunque ad una sventagliata delle canzoni più celebri di Antonello Venditti, il tutto alternato da una lunga chiacchierata fra Mara ed Antonello, di quelle che ci ha abituato zia Mara, numero uno in questo tipo di interviste.