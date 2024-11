Questione di Stoffa

Releasing 3rd November 21.30 on RAI 1. Purché finisca bene – Questione di Stoffa — we filmed this charming modern fairytale this summer in Vicenza, Italy. It’s a heartwarming film with a great cast: @pierpaolospollon @licia.navarrini @_beatricesandri @clotilde_sabatino @nicola_pannelli @brayankpaaris @ricky_manera @valeria.de.michele. ✨✨✨✨✨La sartoria Mampresol è da decenni uno dei fiori all’occhiello di Bassano del Grappa. L’impresa va a gonfie vele finché l’indiana Rani e il fratello Dev, non arrivano in città per aprire un’altra sartoria nella stessa strada, imponendo prezzi concorrenziali e un assortimento di tessuti mai visti prima. Questione di stoffa è una favola moderna, in cui l’amore tra il veneto Matteo e Rani sboccia inatteso nel bel mezzo di una guerra tra le loro famiglie d’origine.Il film con la regia di Alessandro Angelini è una produzione @pepitoproduzioni in collaborazione con Rai Fiction. Do catch it if you can and let me know what you think. Guaranteed to make you smile. Enjoy! 🎬🍿✨ #Purchéfiniscabene #questionedistoffa #kabirbedi #sandokan #film #rai #actorslife #actor #italia #italy #raifiction

Posted by Kabir Bedi on Friday, November 1, 2024