Nuovo capitolo per Purché finisca bene, che prosegue la sua sesta stagione con una nuova storia sempre all’insegna di un’Italia contemporanea e sempre, ovviamente, con un lieto fine garantito al pubblico televisivo che vuole passare un paio d’ore spensierate. La fortuna di Laura è il titolo della nuova storia proposta da Raiuno: se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

La fortuna di Laura, uscita: quando va in onda?

Il film-tv, il terzo della sesta stagione di Purché finisca bene, va in onda giovedì 22 dicembre 2022, alle 21:25, su Raiuno.

La fortuna di Laura, la trama

Laura Trabacchi (Lucrezia Lante della Rovere) è un’arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma (Ilaria Rossi) viziandola e mandandola a studiare all’estero. Quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in un istante Laura perde la casa, la reputazione e il lavoro.

Ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini (Emanuela Grimalda) che la ospita a casa sua dove già vive il fratello Fabrizio (Andrea Pennacchi), separato e con un figlio. Per sdebitarsi e garantire economicamente il mantenimento della figlia universitaria, Laura propone ad Agnese di sostituirla nel lavoro di colf, così Agnese potrà dedicarsi al nipote Nicola. Curando le case dei suoi ex “amici”, le stesse che ha arredato, Laura rivede la sua scala di valori, trova il coraggio di avere un rapporto sincero con sua figlia e scopre l’amore.

La fortuna di Laura, quante puntate sono?

Come tutte le storie raccontate nel ciclo Purché finisca bene, anche La fortuna di Laura è un film-tv, quindi composto da una sola puntata, della durata di circa 100 minuti ed in onda in un’unica serata.

La fortuna di Laura, cast

Due gli attori principali del film-tv: Lucrezia Lante della Rovere, vista nelle stagioni passate ne La strada di casa, ed Andrea Pennacchi, attore che oltre ad essere co-protagonista di Petra, è anche nel cast di Tutto chiede salvezza e del programma tv Propaganda Live, dove interpreta il Pojana.

Lucrezia Lante della Rovere: Laura Trabacchi

Andrea Pennacchi: Fabrizio Santini

Emanuele Grimalda: Agnese Santini

Ilaria Rossi: Emma

Astra Lanz

La fortuna di Laura, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa della fiction c’è Alessandro Angelini, che in questa stagione ha anche diretto Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Pietro Seghetti (Il Santone, Mental), Eleonora Fiorini (Giustizia per tutti) e Anna Mittone (Il Paradiso delle Signore). A produrre Agostino Saccà per Pepito Produzioni, in collaborazione con Rai Fiction.

La fortuna di Laura, dov’è stato girato?

La location principale del film-tv è Trieste: alcune scene sono state girate in Piazza Unità d’Italia, nella riviera di Barcola, a Palazzo Carciotti, nel rione di Ponziana e presso lo Yacht Club Adriatico. La troupe ha girato anche a Muggia. Le riprese si sono svolte da maggio a giugno 2022.

La fortuna di Laura su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere La fortuna di Laura in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale di Purché finisca bene.