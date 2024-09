Diciamolo con una canzone: Un altro Atlantico

Fu così che in un attimo

non andai più a tempo

asciugai le mie nuvole e camminai

troverò un altro atlantico con la

luna accesa

riderò ma non capirò se

tornare o no

Eri già nel mio cuore

prima del mio sì

eri già un dolore bellissimo cosi

prima che volassi via

per riuscire a vivere,

So che mi stai cercando

e adesso mi vedrai

in ogni donna orma, in ogni verità

in ogni tuo pensiero,

in ogni suo respiro

in ogni idea che avrai, in chi

accarezzerai,

nel cielo dei discorsi, nel blu dei

nostri abissi

volando anch’io vedrò chi non sarò

mai più

e se l’amore dorme in qualche

notte che non va

io ti ripenserò,

Ma cos’è un altro atlantico

se non ha le rive

un’idea raggiungibile per chi va

via.

Eri già nel cuore mio prima del

mio sì

ed eri tu il guardiano mio,

bellissimo così

prima che io volassi via per rifarmi

una vita mia.

Sei tu che stai cercando e adesso

mi vedrai

in ogni donna ormai, un po’ mi

leggerai

Ad ogni amore incerto il mio cuore

andrà più lento

Ad ogni freddo ormai con me ti

scalderai

e ti farà paura il mare quando è

sera

perché io ci sarò o dire ancoro no

ma qualche notte ancora quando

l’anima non sa

io ti ripenserò

io ti rileggerò

io ti respirerò.

(di Maurizio Fabrizio e Maurizio Piccoli)

Mia Martini “Un altro Atlantico”

(Video tratto da “Europa Europa” Rai1, 1990 di Michele Guardì. Condotto da Fabrizio Frizzi ed Elisabetta Gardini. Regia Luigi Bonori)