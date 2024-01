Alessia Marcuzzi sarà la co-conduttrice di Viva Rai2! durante la settimana della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

È stato Fiorello ad annunciarlo ufficialmente durante la puntata di questa sera di Tg2 Post, completamente dedicata allo show mattutino di Rai 2, con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari in studio e con lo showman siciliano in collegamento.

Riguardo il Festival, Fiorello, che sarà il co-conduttore della serata finale di quest’edizione, ovviamente, non ha potuto svelare più di tanto, fornendo solamente un piccolissimo indizio riguardante una coreografia e citando Luca Tommassini.

Poi, nel finale di puntata, ha annunciato la presenza di Alessia Marcuzzi nel glass di Viva Rai2!:

Ho deciso adesso. Lo scoop. La notizia che stavate aspettando… Lo sai qual è la cosa bella? Che lei non lo sa! Manuela Moreno, a noi, ci ha dato tanto e quindi ti faccio un regalo. Anche noi avremo una “co-co”, una co-conduttrice che sarà con noi nel glass e che avremmo presentato la settimana prossima ma non lo faremo perché la presentiamo qui. Lei lo saprà solo se sta guardando la tv ora o se qualche amico suo sta guardando e glielo dirà! Ci sarà con noi nel glass la grandissima, super fantasmagorica, speriamo che tu possa essere con noi e che non abbia preso impegni in quella settimana, Alessia Marcuzzi! Fate partire l’agenzia, perché lei non lo sa…