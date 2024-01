Flavia Vento: “Totti? Spero che mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me”

Ospite di Caterina Balivo, oggi, a ‘La Volta Buona‘, Flavia Vento ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera. Iniziata, ventisei anni fa a ‘Il Lotto alle Otto’ su Rai 2 con Massimo Giletti dove, appena ventenne, vestiva i panni della dea della fortuna:

“Facevo la dea della fortuna, un’immagine che mi è molto consona. Dopo ho studiato le dee nel mondo. Ho fatto un sacco di percorsi perché le dee esistono veramente come Afrodite, Venere e tante altre”

Un anno dopo, invece, Teo Mammucari la volle sotto al tavolo di ‘Libero’:

“E’ stato divertente. Libero è stato un programma culto degli anni 2000. Faceva davvero ridere. E’ stato un successo enorme. L’unica cosa è che, secondo me, potevano farmi fare altro oltre che stare sotto al tavolo. Potevo fare qualcosa di più divertente. Ero molto giovane, avevo 20 anni.

Nello spazio dedicato al ‘tritavolte’, l’attrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sul decennale gossip che riguarda l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ormai ex marito di Ilary Blasi:

“Io, in 18 anni sono stata sempre molto zitta su questa storia. Ho sempre fatto finta di niente, ma ti posso dire che è stata una storia che mi ha ferito tantissimo nell’orgoglio di donna. Non è bello quello che è successo e spero che, un giorno, mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me. Era meglio che non scriveva nel suo libro”.

Flavia Vento, inoltre, ha raccontato di aver vissuto dei momenti molto importanti che riguardano la fede:

“Ho avuto l’Apparizione della Madonna il 3 ottobre di quest’anno in un campo di golf. Vado tutte le mattine lì a camminare. Mi piace molto la natura. Lì c’è un’acqua miracolosa. Io ho portato, una volta, il mio cane ed è guarito. Ho messo le mani e sono guarita anche io dall’influenza. Un cane, poi, mi aveva morso, ho messo le mani nell’acqua e non ho avuto più dolore. Ho visto questa luce dove c’è questa sorgente. Mi è apparsa questa signora con 12 stelle sul capo. Brillavano. Aveva gli occhi turchesi, un colore ma i visto in vita mia. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di pregare e che presto suo figlio tornerà”.

“La Madonna mi è apparsa sul campo da golf” a #LaVoltaBuona @Flaviaventosole pic.twitter.com/i1sxdLB7eh — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 5, 2024