Tg1 delle 13:30 si allunga, Tg1 mattina anticipa alle 6 e Tg1 economia si sposta dopo l’edizione delle 8

Si è parlato molto in questo periodo dello spostamento di Tg1 economia dalla coda dell’edizione delle ore 13:30 a fine edizione delle ore 8. Non solo, si era parlato anche della perplessità da parte della redazione del Tg1 circa questo spostamento. Per questo motivo è stato avviato un tavolo aziendale per discutere di questi temi. L’incontro ha sciolto alcuni nodi ed ha partorito una serie di decisioni che hanno permesso la riorganizzazione del palinsesto di Rai1, facendo comunque mantenere la centralità del Tg1 nell’informazione della Rete 1.

Il Tg1 delle 13:30 si allunga e Tg1 mattina anticipa di mezz’ora

Un allungamento dell’edizione delle ore 13:30 del Tg1, con la possibilità che questo allungamento possa permettere al telegiornale di dedicare qualche minuto in più alle notizie economiche. L’anticipo di mezz’ora di Tg1 mattina, che quindi partirà alle ore 6 invece che alle ore 6:30 come accade ora. Il tutto con l’arrivo del nuovo supplemento economico del Tg1 in coda all’edizione delle ore 8. Tutto questo verrà sperimentato per i prossimi mesi, con l’accordo di fare il punto della situazione alla fine del prossimo mese di maggio, quando si farà un nuovo incontro per verificare come sono andate le cose.

Il traino de “La volta buona” ed il nuovo “Tg1 economia”

In questo modo s’intende dare un traino più consistente a La volta buona e contemporaneamente allungando l’edizione delle 13:30 del Tg1 non si impoverisce l’offerta informativa della rete in quella fascia oraria. Nel contempo si decide l’anticipo di mezz’ora di Tg1 mattina, permettendo quindi al notiziario mattutino di Rai1 di partire insieme alla Prima pagina del Tg5, che aveva campo libero per mezz’ora (su Rai1 era in onda il segnale di Rai news). La pagina economica poi del Tg1 cambierà collocazione e veste e verrà posizionata in coda all’edizione delle ore 8 del Tg1.

Il comunicato dell’assemblea del Tg1

Proprio oggi pomeriggio l’assemblea del Tg1 ha diramato un comunicato esprimendo la propria approvazione circa le conclusioni del tavolo di lavoro fra le varie anime coinvolte in tali decisioni. Ecco il comunicato dell’assemblea del Tg1:

L’assemblea del Tg1 in merito alla sperimentazione riguardante un riassetto degli spazi informativi del telegiornale, nell’ambito di una riorganizzazione della rete, approva con ampia maggioranza la proposta emersa in sede di tavolo aziendale di prolungare l’edizione delle 13:30 di diversi minuti, con l’impegno che in questo spazio sia rafforzata l’informazione economica. Accoglie con favore l’anticipo del Tg1 mattina dalle 6:30 alle 6, auspicandone l’immediato avvio accetta la proposta di sperimentare la nuova collocazione della rubrica economia a conclusione del telegiornale delle ore 8. Alla fine del periodo di sperimentazione (31 maggio) si attende un nuovo incontro per verificare i risultati emersi.