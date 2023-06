Si è parlato tanto negli ultimi giorni dell’episodio avvenuto nell’ultima puntata di Unomattina in famiglia. Gianni Ippoliti ha lasciato lo studio 1 di via Teaulada dopo un vivace scambio di battute con il conduttore del programma Tiberio Timperi. Da una parte c’era l’insofferenza verso l’atteggiamento infastidito del conduttore durante la rassegna stampa rosa condotta da Ippoliti. Dall’altra c’era la stizza del conduttore del programma di Rai1 circa la decisione di Ippoliti di inserire nella sua rassegna stampa rosa la notizia del bodyguard che si è offerto di accompagnare gratuitamente le donne al loro ultimo appuntamento “chiarificatore”. Un argomento che secondo la sensibilità di Timperi non era adatto a quello spazio.

Due scintille che hanno fatto scoppiare il “caso” che ha occupato molto spazio in questi ultimi giorni. Spazio dedicato ad argomenti squisitamente televisivi. Sabato e domenica prossimi andranno in onda le ultime due puntate stagionali di Unomattina in famiglia. Il celebre programma del fine settimana di Rai1 che raccoglie tutti i week end molto pubblico, con dati di share conseguentemente alti.

Ci si è chiesti da più parti cosa succederà nelle ultime due puntate di questa serie di Unomattina in famiglia. Secondo quanto apprendiamo, proprio nelle scorse ore, sarebbe avvenuto un incontro fra i due che avrebbe portato un po’ di serenità e confermato la presenza di Ippoliti e della sua imperdibile ‘rassegna rosa’ nelle ultime due puntate stagionali di Unomattina in famiglia.

Appuntamento dunque a sabato e domenica mattina su Rai1 con le ultime due puntate di Unomattina in famiglia con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti e con loro naturalmente Monica Setta e Ingrid Muccitelli.