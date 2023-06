È calato il gelo questa mattina nello studio di UnoMattina in Famiglia quando Gianni Ippoliti ha interrotto la sua rassegna stampa. A infastidirlo era stato uno sbuffo di Tiberio Timperi mentre Ippoliti stava per commentare l’intervista in cui Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis comunicano la loro separazione.

“Tiberio dimmi” – dice Ippoliti – “vedevo che sbuffavi”. “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo” risponde Timperi. “No, no, parliamone subito, no dimmelo, no no siamo in diretta, è bello, dimmi, parla” incalza Gianni Ippoliti, che poi si apposta alle spalle di Tiberio Timperi e inizia con fare giocoso a massaggiarlo.

“Stavolta non mi muovo caro Tiberio, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa mi volevi dire” continua Ippoliti. “Ma non ci penso proprio” replica seccamente Timperi. “E allora che facciamo? Finisce qua” chiosa Ippoliti. “Sì, finisce qua” risponde Timperi.

“Va beh, finisce qua la rassegna stampa, finisce qua la rassegna stampa. Grazie, arrivederci” esclama Gianni Ippoliti, che torna nella sua postazione e inizia a sistemare le sue riviste per portarle via. Timperi lo saluta (“arrivederci, buona giornata”), mentre Ingrid Muccitelli e Monica Setta tentano di fermarlo. “Ma no dai Gianni” – dice Muccitelli – “e che ci lasci così? Non ci puoi lasciare così”.

Inizialmente i tre conduttori non sembrano credere troppo all’ipotesi che Ippoliti lasci davvero lo studio. “Scandalo al sole” dice Timperi, che si sente rispondere da Ippoliti: “A domanda risposta. Grazie, arrivederci”. “Va bene così allora” conferma il conduttore di UnoMattina in Famiglia, che poi domanda: “A questo punto cosa dobbiamo fare? Diteci voi”. “Sbuffate, continuate a sbuffare” risponde ironico Gianni Ippooliti, che intanto lascia lo studio.

Gianni Ippoliti fa la solita Rassegna Stampa a Unomattina In famiglia, ma nota Tiberio Timperi sbuffare. Dopo un confronto, Ippoliti lascia lo studio: “Me ne vado, continuate a sbuffare’”. Ma la bellezza è la colonna sonora di Stranger Things a seguire 🤣 pic.twitter.com/EOdkcY4hEd — Ruben Trasatti (@darkap89) June 11, 2023

La regia interviene in soccorso dei conduttori e con la musica di Stranger Things si passa allo spazio del colonello Franceso Laurenzi. Proprio durante la rubrica del colonello, Timperi interviene così per commentare un liquido caduto sul pavimento: “Si sa che la televisione è sempre un ambiente molto scivoloso”. Un intervento che inevitabilmente sembra commentare quanto successo prima con Gianni Ippoliti.