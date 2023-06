Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si separano dopo 25 anni. La notizia è stata ufficializzata attraverso un’intervista che il conduttore romano e l’opinionista delle due ultime edizioni del Grande Fratello Vip (imprenditrice e produttrice, a capo della società SDL 2005, che si occupa dei casting dei programmi di Bonolis) hanno concesso al settimanale Vanity Fair.

Legati sentimentalmente dal 1997 (si sono conosciuti a Tira & Molla, quiz condotto da Bonolis dal 1996 al 1998) e sposati dal 2002, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno avuto tre figli, Silvia, 20 anni, Davide, 19, e Adele, 15.

A Vanity Fair, Bonolis e la Bruganelli hanno ripercorso la loro storia d’amore, dichiarando che la loro è una separazione serena, senza l’intervento di avvocati, e che la fine del loro matrimonio non è collegata alla presenza di terze persone. Entrambi hanno espresso la volontà di rimanere uniti soprattutto per il bene dei loro figli.

Il conduttore ha svelato i motivi che hanno portato alla rottura:

Per un certo periodo, Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro.

Sonia Bruganelli, invece, ha parlato di differenze che si sono palesate con il trascorrere degli anni:

Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze.

Una prima indiscrezione riguardante la crisi del loro matrimonio era stata pubblicata lo scorso aprile da Dagospia. In quell’occasione, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli smentirono la notizia con un video ironico condiviso sui social (“Siamo molto in difficoltà, adesso che facciamo? Ci separiamo per non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la nostra vita di tutti i giorni con le sue notizie fondamentali o non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito? Mo’ che facciamo?”).

Il conduttore, a Vanity Fair, ha svelato il perché di quella smentita: