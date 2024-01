Avanti un Altro 2024: quando inizia, personaggi, casting, novità

Tutte le informazioni sulla tredicesima edizione del game show di Paolo Bonolis, Avanti un Altro: quando va in onda, cast, concorrenti.

Avanti un Altro è il game show condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, in onda nel preserale di Canale 5.

A partire da gennaio 2024, andrà in onda la tredicesima edizione del programma.

Avanti un Altro, format ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è una produzione RTI realizzata in collaborazione con EndemolShine Italy.

Avanti un Altro 2024: quando inizia

La nuova edizione di Avanti un Altro andrà in onda a partire da martedì 2 gennaio 2024, alle ore 18:45, su Canale 5. Il game show andrà in onda tutti i giorni, da lunedì a domenica.

La puntata sarà visibile in streaming anche su Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere o recuperare le puntate anche dopo la messa in onda.

Avanti un Altro 2024: personaggi, Bonas

Nel “salottino” di questa nuova edizione, ritroveremo Claudia Ruggeri, nei panni di Miss Claudia, la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni (con la “moglie” Giorgia Pianta), l’uomo Fitness, Horror, XXXL e molti altri personaggi.

In quest’edizione, nel ruolo della Bonas, tornerà Paola Caruso, che è stata la prima Bonas in assoluto della trasmissione. Paola Caruso si alternerà con la new entry Ilaria Gallozzi. Il Bonus Andrea De Paoli, invece, si avvicenderà nel corso delle puntate con il Bonus storico, Daniel Nilsson.

Nel ruolo di Bona Sorte, invece, ci sarà Viviana Vizzini mentre Greta Cianfano vestirà i panni della Hostess.

Le novità della nuova edizione del programma sono state pubblicate in anteprima da TvBlog.

Avanti un Altro: gioco

In ogni puntata, come di consueto, una fila di concorrenti proverà a rispondere ad una serie di domande per accrescere il proprio montepremi e provare a vincerlo nel gioco finale. I concorrenti dovranno rispondere esattamente ad almeno tre domande su quattro, tra quelle poste dal conduttore, o rispondere esattamente alla domanda posta da uno dei personaggi del “salottino”. Successivamente, dovranno pescare il “pidigozzo” che può contenere anche una notizia negativa.

Non cambia il gioco finale che decreterà il campione di puntata: il concorrente, infatti, dovrà sempre dare 21 risposte sbagliate alle domande del conduttore.

Una novità di quest’edizione sarà il “Suggeritore”, una persona del pubblico, scelta da Paolo Bonolis, che potrà essere consultata una sola volta.

Avanti un Altro: casting

La società che, fin dalla prima edizione, si occupa di scovare concorrenti e i personaggi del “salottino” è la Sdl2005.

Sul sito ufficiale di SDL Tv, nella sezione Casting, è possibile inoltrare la richiesta per prendere parte al programma come concorrente.

Avanti un Altro: studio

Il game show viene registrato nello studio 1 del Centro Titanus Elios, a Roma.