Avanti un altro, si allungano le registrazioni. Aumentano le puntate della nuova edizione (Anteprima TvBlog)

Si allungano le registrazioni – e le puntate – di Avanti un altro. I nuovi episodi sono tuttora in fase di realizzazione, ma la novità è rappresentata dalla decisione di riprendere le operazioni anche a gennaio 2024, in contemporanea con l’avvio della messa in onda della tredicesima stagione del programma.

Se inizialmente gli episodi previsti erano poco meno di un’ottantina, le ultime disposizioni porterebbero il computo totale a 94. Senza dimenticare che all’appello mancano ancora 19 puntate inedite riferite all’edizione 2023 rimaste in magazzino per volontà di Mediaset, che decise di interrompere la programmazione a fine aprile, affidando all’intero mese di maggio e a parte del periodo di giugno la messa in onda delle repliche. Gli appuntamenti in questione verranno recuperati in coda, portando le uscite complessive a quota 113.

In questo modo, Canale 5 godrebbe di una copertura assicurata fino alla fine di aprile, sempre che non si opti per il ‘sacrificio’ dei weekend, con la trasmissione della versione ‘story’ del game show. Andasse così, la copertura potenziale si estenderebbe addirittura al mese di maggio.

Le differenze estetiche e ‘strutturali’ tra passato e presente saranno evidenti. La scenografia, infatti, è stata parzialmente rinnovata, mentre per quanto concerne il cast gli innesti e le sostituzioni sono innumerevoli. Innanzitutto, si assisterà al congedo di Francesca Brambilla dal ruolo di ‘bona sorte’. Al suo posto Viviana Vizzini, trentenne siciliana trionfatrice a Miss Universo Italia nel 2020. Torneranno inoltre Paola Caruso nella veste di ‘bonas’ e Daniel Nilsson nei panni del ‘bonus’. Lo svedese si era assentato lo scorso anno venendo rimpiazzato da Andrea De Paoli, che si alternerà proprio con Nilsson.