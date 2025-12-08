Avanti un Altro, arriva la decisione Mediaset: cosa succederà

Avanti un Altro! è uno dei quiz-show più noti di Mediaset, oltre che uno dei più longevi della televisione italiana. In onda dal 2011, il programma nato da un’idea di di Paolo Bonolis e Stefano Santucci ha superato infatti con oltre 1700 puntate all’attivo, speciali compresi, il suo illustre predecessore Chi vuol essere milionario?, fermo per ora a quota 1690 puntate (ma tornato in onda, con Gerry Scotti ancora al timone, proprio in questi giorni: il 7 dicembre).

Condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, il format di Canale 5 è pronto a vivere un nuovo capitolo della sua – ormai lunga – storia televisiva. La particolarità di Avanti un Altro! sta nell’unione di domande di cultura generale al tono ironico, a volte surreale, di certo sempre imprevedibile. Ecco cosa ha deciso Mediaset e cosa succederà al programma da tempo pilastro del preserale di Canale 5.

Avanti un Altro, cosa ha deciso Mediaset sul programma di Paolo Bonolis

Cosa accadrà a Avanti un Altro? Stando a quanto rivelato da Davide Maggio le registrazioni del programma proseguiranno. L’anticipo sulla tabella di marcia del nuovo Caduta Libera di Max Giusti – anche lui al via dal 7 dicembre – non fermerà le registrazioni del programma di Paolo Bonolis. Come da calendario, tutto procederà regolarmente fino al 20 dicembre.

«Si farà magazzino, non c’è bisogno di dirlo», scrive Davide Maggio. La messa in onda delle puntate dovrebbe però – il condizionale qui è d’obbligo – avere già una collocazione nel palinsesto Mediaset. La seconda tranche di episodi di Avanti un Altro! dovrebbe andare in onda verso la conclusione della stagione attualmente in corso.

Ma non è finita. Sempre il giornalista esperto di informazione televisiva anticipa quella che senza mezzi termini definisce una «chicca». Di cosa si tratta? A gennaio Paolo Bonolis dovrebbe tornare di nuovo in studio per registrare un’altra serie di puntate del suo preserale. A che pro registrare altri appuntamenti con Avanti un altro?

Il motivo è presto detto. Sembra che l’azienda voglia tenere libero il celebre conduttore per la nuova edizione de Il Senso della Vita, che dovrebbe tornare a vedere la luce nella prossima stagione tv. Come spiegato qualche tempo fa qui su TvBlog, a darne l’annuncio era stato lo stesso Bonolis durante un’intervista a “Doppio Passo”, il podcast del figlio Davide.

Mediaset insomma conferma di aver superato le iniziali perplessità relative a un programma dal budget piuttosto elevato e non facilmente pronosticabile quanto a reazioni e umori da parte del pubblico televisivo, soprattutto in un tempo in cui, auspice la rivoluzione social, la platea – sempre meno disposta a fermarsi a riflettere – appare bisognosa di qualcosa capace di colpirla nell’immediato.

Le porte di Cologno Monzese, stando a quanto anticipato da Davide Maggio, sembrano essersi definitivamente aperte al nuovo progetto del fuoriclasse della conduzione che ha ancora un anno di contratto e sembra intenzionato a dare una nuova veste al programma senza tradirne lo spirito originario.