Avanti un Altro, quando andranno in onda le nuove puntate: tornano Bonolis e Laurenti

Il conto alla rovescia è terminato: da mercoledì 1° ottobre tornano su Canale 5 le puntate tanto attese di Avanti un Altro, lo storico game show condotto dall’inarrestabile coppia Paolo Bonolis-Luca Laurenti.

Dopo settimane di programmazione sottotono, segnate dalla messa in onda delle cosiddette “puntate di magazzino”, i telespettatori potranno finalmente assistere alle puntate inedite registrate di recente.

Un ritorno molto atteso dal pubblico

L’anticipo della trasmissione, solitamente trasmessa in inverno, è stato deciso da Mediaset per permettere a Gerry Scotti di presidiare l’access prime time con la nuova (e fortunatissima) edizione de La Ruota della Fortuna.

Una scelta chiaramente strategica che ha spostato in avanti i tempi di Avanti un Altro, ma con un effetto imprevisto: le venti puntate ereditate dal periodo post-Covid e mai andate in onda prima hanno faticato convincere.

Nonostante la curiosità iniziale, gli ascolti non hanno premiato. Al contrario, la concorrenza di Reazione a Catena su Rai 1 ha avuto la meglio e il programma di Pino Insegno ha finito per consolidare il proprio primato nel preserale. Una sconfitta bruciare per il quiz di Bonolis, che da sempre rappresenta una roccaforte per Canale 5.

Secondo alcune indiscrezioni interne, Mediaset avrebbe deciso di accantonare definitivamente queste registrazioni, considerate ormai fuori tempo massimo rispetto all’attualità televisiva e al ritmo del programma.

L’era delle puntate “congelate” sembra quindi essere arrivata al capolinea, per lasciare spazio a episodi che riflettono pienamente lo spirito irrivente e spontaneo che da tempo caratterizza lo show.

Le novità della nuova stagione

Le nuove puntate, registrate nelle scorse settimane, riporteranno sul piccolo schermo l’alchimia perfetta tra Paolo Bonolis e Laurenti. Non mancheranno i personaggi, per così dire, “surreali” che con le loro performance eccentriche e fuori dagli schemi sono ormai diventati un marchio di fabbrica del programma.

Accanto a loro, nuove sorprese e probabili ingressi, studiati per mantenere alta la curiosità e aggiornare la formula senza tradirne l’essenza. Come sempre al centro resta il pubblico chiamato a divertirsi con domande bizzarre, gag improvvisate e un ritmo che solo Bonolis e Laurenti sanno imprimere.

L’obiettivo è chiaro: riconquistare il pubblico perso e restituire ad Avanti un Altro lo smalto che lo ha reso stagione dopo stagione, uno dei game show più seguiti della tv italiana. La domanda rimane però ingombrante e non si può ignorare: riusciranno Bonolis e Laurenti a “strappare” una parte di pubblico a Reazione a Catena scalfendone l’attuale predominio? La scommessa è aperta e gli spettatori sono pronti a decretare il verdetto, telecomando in mano.