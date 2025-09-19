Avanti un Altro, chi sostituirà Claudia Ruggeri come Miss Claudia? Cosa accadrà al suo personaggio

Ha deciso di lasciare il programma di Paolo Bonolis, ora ci si domanda chi prenderà il suo posto e che fine farà il personaggio

Claudia Ruggieri ha annunciato che lascerà Avanti un altro. Conosciuta come Miss Claudia, lunedì 15 settembre era tornata in studio accolta dal calore del pubblico e del conduttore Paolo Bonolis. Dopo un periodo d’assenza, dovuto alla nascita della figlia Valentina, era riapparsa nel celebre salottino di Canale Cinque, ma dopo poco tempo ha comunicato che è pronta a lasciare il programma.

Parole inaspettate, proprio perché era da poco tornata nello show. La Ruggieri ha fatto quest’annuncio attraverso il suo profilo Instagram, è bastato poco perché partisse subito il toto nome su chi sostituirà il famoso personaggio, o comunque chi prenderà il suo posto, anche se in vesti differenti.

Claudia Ruggieri lascia Avanti un altro, chi prende il suo posto

“Ancora qualche giorno insieme a voi, poi sarà per me il momento di salutare questa splendida famiglia che mi ha dato tanto“, queste le parole con cui Claudia Ruggieri ha annunciato che avrebbe lasciato Avanti un Altro. Miss Claudia ha voluto ringraziare tutta la squadra, chiarendo che al momento ha impegni che la “portano altrove”. Ha poi aggiunto che proverà sempre gratitudine verso il programma, che le resterà nel cuore.

Un addio improvviso che ha spiazzato non poco il pubblico, anche perché non sarebbero ben chiari i motivi per cui ha deciso di lasciare il programma di Paolo Bonolis. Ma chi prenderà il posto di Miss Claudia? Paolo Bonolis l’aveva accolta con un caloroso saluto, spiegando come Miss Claudia era stata lontana dal programma per aver avuto una figlia, “la splendida Valentina”, ha poi sottolineato come fosse più bella che mai. La Ruggieri, ricordiamolo, ha avuto una bambina da Marco Bruganelli, fratello di Sonia, ex moglie di Bonolis.

Ora in tanti si chiedono chi prenderà il posto di Claudia Ruggieri, che è senza ombra di dubbio un volto storico di Avanti un Altro. Presente fin dalla prima edizione, era già capitato che fosse assente per brevi periodi, ma mai nessuno aveva preso il suo posto. Adesso che però ha lasciato intendere come si tratti di un vero e proprio addio, in tanti credono che arriverà qualcuno a prendere il suo posto. Inizialmente si era pensato potesse essere Flavia Vento, ma la show girl fa già parte del programma come “Vento del mistero”.

Da capire se la produzione deciderà di trovare qualcuno che prenda proprio il suo posto o se decida di introdurre un nuovo personaggio, che sia diverso. Al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale, intanto le parole di addio di Miss Claudia hanno scatenato i dubbi sulle ragioni che potrebbero averla spinta a lasciare. C’è chi ha ipotizzato a qualche problema con il programma, ma chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati.