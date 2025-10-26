Paolo Bonolis, prove di futuro: “Il senso della vita” e quell’ultimo ballo da protagonista

Paolo Bonolis sta lavorando a una nuova edizione de “Il Senso della Vita”. Il programma dovrebbe tornare su Mediaset nel 2026, poi si vedrà. Il futuro televisivo del conduttore è ancora un’incognita.

Un solo anno a Mediaset. Poi si vedrà. Questo prevede la carriera di Paolo Bonolis attualmente che, dalle parti di Cologno Monzese, è un vero e proprio jolly. Un battitore libero in grado di spaziare: da Avanti un Altro a Tu Sì Que Vales aspettando l’occasione giusta per assestare il colpo. Il conduttore non ha bisogno di presentazioni e nuovi stimoli: ha fatto, all’interno di anni di televisione, tutto il possibile con molta differenza tra il semplice passaggio e la definizione chiara nelle coscienze dei telespettatori. Come ha ricordato spesso: “Iniziai con BimBumBam, prevedo di finire a condurre Le Frontiere dello Spirito”.

Un percorso televisivo, con qualche parentesi cinematografica (si veda CommediaSexy), a 360 gradi compreso Sanremo e Affari Tuoi nel preserale. Quello vero, la versione iniziale, non il prototipo riveduto e corretto prima da Amadeus e poi da Stefano De Martino. I risultati sono importanti, ma la prospettiva è diversa. In tal senso Bonolis ha le idee chiare: “Voglio fare qualcosa di cui sono ancora convinto”.

Bonolis e il futuro a Mediaset

Segno che il presentatore, dopo i fasti di Ciao Darwin e Chi ha Incastrato Peter Pan, ha voglia di altro. Un programma in prima serata, ma su misura per le sue nuove esigenze. Bonolis non deve dimostrare, professionalmente, più nulla a nessuno. Resta un fuoriclasse della conduzione e – in quanto tale – può permettersi di cucirsi addosso format a sua immagine e somiglianza. Con la collaborazione di Luca Laurenti, da cui non si separa mai.

L’ultima tentazione lavorativa si chiama “Il Senso della Vita”. Programma di approfondimento in forma di talk show che strizza l’occhio all’analisi andato molto bene su Mediaset tra il 2007 e il 2011. Poi chiuse dopo 4 edizioni. Il format nasce da un’idea di Bonolis con la collaborazione in fase di scrittura di Michele Afferrante e Filippo Mauceri. Bonolis vorrebbe riproporlo per affrontare i grandi temi della contemporaneità e dell’esistenza con un occhio diverso.

“Il Senso della Vita”: la nuova edizione è possibile

Il punto è Mediaset: l’azienda, in passato, aveva sempre mostrato titubanza perchè il programma prevede un budget piuttosto alto, per ammissione dello stesso Bonolis, e le reazioni del pubblico sono spesso un’incognita. Il programma, fino ai primi dieci anni del Duemila era andato bene, ma erano altri tempi. Ora siamo di fronte a un nuovo tipo di televisione, in cui le fasce orarie tra access e prime time sono più dilatate e non sempre la platea vuole fermarsi a riflettere. Servono idee nuove, ma anche qualcosa che colpisca nell’immediato.

Bonolis, infatti, vorrebbe rinnovare la trasmissione. Senza perdere quei valori che, però, l’hanno resa grande e originale. In primis l’intervista con le foto scorrevoli che raccontano la storia degli interlocutori. Tutti, o quasi, sono passati da lui: da Gigi Proietti a Silvio Berlusconi fino a Luca Laurenti che, per una volta, ha smesso i panni di spalla comica per raccontarsi senza filtri. Il conduttore romano vorrebbe provare a riportare in tv un clima simile. Dove la comicità lascia spazio anche a qualche riflessione.

In precedenza, le porte di Cologno Monzese – relativamente a questo progetto – sembravano essere sempre chiuse. Adesso le cose potrebbero cambiare: in primis perchè Bonolis ha firmato il contratto solo per un altro anno, in secundis perché nel 2026 c’è bisogno di qualcosa di nuovo e Cologno Monzese crede nell’approccio del conduttore di Avanti un Altro. Dunque, Bonolis sarebbe già al lavoro per la resa del programma.

Un ultimo ballo da protagonista

Il “Senso della Vita” si rifarà con il nuovo anno. Lo ha annunciato il presentatore stesso durante un’intervista al podcast del figlio Davide, “Doppio Passo”, con grande soddisfazione da parte dei fan che aspiravano a un ritorno del programma. Mediaset, dunque, si sarebbe convita anche in termini di budget. Vuole regalare a Paolo Bonolis un “ultimo ballo” da protagonista.

Non è dato sapere, poi, che farà: potrebbe rinnovare il rapporto con Mediaset, oppure passare alla Rai. Non è escluso nemmeno il ritiro dalle scene: “Non voglio fare – ha detto – come tanti che restano ancorati allo schermo fino all’inverosimile”. Insomma, Bonolis vuole uscire di scena alla sua maniera, magari con un finale degno di nota, che passa proprio dalla nuova edizione de “Il Senso della vita”.