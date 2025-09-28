Tu Sì Que Vales, Maria De Filippi si prende (ancora una volta) il sabato sera: Paolo Bonolis è il jolly che non ti aspetti

La stavano aspettando al varco, ma ha dimostrato – ancora una volta – di capire le dinamiche televisive meglio di chiunque altro. Maria De Filippi vince la sfida televisiva del sabato sera, regalando lo scettro degli ascolti a Mediaset, con uno scarto di 5 punti e mezzo sulla concorrenza.

Una vittoria schiacciante, per Tu Sì Que Vales, che conferma la competenza e anche la lungimiranza di Maria De Filippi. La quale, in estate, era stata fortemente criticata per due ragioni: la prima, aver proposto a Piersilvio Berlusconi di puntare ancora sulla versione autunnale di Temptation Island. Uno spin-off del programma estivo che lo scorso anno era stato messo in stand-by. Stavolta, contro ogni pronostico, i risultati hanno dato ragione a Cologno Monzese.

Tu Sì Que Vales cambia volto con Bonolis

La De Filippi ringrazia e Berlusconi gongola. Lo stesso vale per il sabato sera: Tu Sì Que Vales non si tocca, perchè ha sempre reso al massimo. L’incognita più grande per il 2025/2026 si chiama Paolo Bonolis. Uno che solitamente agisce da cacciatore solitario, in collaborazione esclusivamente con Luca Laurenti, all’interno dei programmi che sceglie di condurre. Un veterano del piccolo schermo in grado di proporre cose e cambiare, se necessario, le carte in tavola.

Maria De Filippi gli chiede di partecipare – in qualità di giurato – a Tu Sì Que Vales. Berlusconi dapprima storce il naso, perchè pensa che Bonolis (dopo Ciao Darwin e altre possibilità del passato) non voglia tornare a fare la prima serata tranne nel caso in cui possa mettere nuovamente in piedi “Il senso della Vita”. Altra sua trasmissione cult. Progetto che resta in cantiere.

Gerry Scotti resta in access prime time, Bonolis protagonista in prima serata

Il timore è che Bonolis possa sentirsi poco valorizzato, in veste di giurato e in qualche maniera comprimario, in Tu Sì Que Vales deve (o dovrebbe) stare un passo indietro e questo dà qualche perplessità a Berlusconi. In estate (parliamo di giugno) qualche dubbio c’è, poi Piersilvio Berlusconi si lascia convincere e iniziano le registrazioni del celebre format con una giuria priva di Gerry Scotti, ma Bonolis è in prima linea.

Si procede spediti, anche perchè Berlusconi ha messo Scotti al timone de La Ruota della Fortuna in access prime time. Battere De Martino su Raiuno è un buon modo, oltre che una sorpresa inaspettata, per far capire ai vertici che Scotti forse è meglio se si concentri altrove. A Tu Sì Que Vales aveva dato tutto. Torniamo alla stretta attualità: Tu Sì Que Vales parte nella serata del 27 settembre 2025, con le registrazioni fatte in estate, e Berlusconi attende un verdetto per capire se Maria De Filippi abbia scelto ancora una volta la strada giusta.

Le scelte di Maria De Filippi

La risposta è sì: i dati in sovrapposizione non mentono. Ballando Con Le Stelle non è la prima scelta degli italiani che preferiscono guardare Tu Sì Que Vales, forse proprio perchè c’è Paolo Bonolis. L’uomo, forse in astinenza da prima serata, propone il suo repertorio classico – lo stesso che abbiamo visto nel corso di Ciao Darwin o altri esperimenti serali – con l’opportunità però di essere ancora più tagliente.

L’inizio di trasmissione lo vede leggermente compassato, con una caricatura di Donald Trump discutibile, ma poi torna a indossare i suoi panni (quelli di persona pungente, dialetticamente impeccabile dalla battuta pronta) e i risultati cambiano. Il pubblico ride, gradisce e si sorprende. Bonolis parla meno, non è lui che deve tenere le fila della trasmissione, ma lo fa a ragion veduta e le gag con i concorrenti sono spontanee e divertenti.

Riflessioni e umorismo: un mix vincente

Il conduttore ha fatto un passo indietro, rispetto alla sua comfort zone di capofila, per assestare colpi più mirati ed efficaci. Maria De Filippi questo, forse, l’ha sempre saputo: per questo, abilmente, lo lascia spaziare tra commenti salaci e riferimenti senza alcun tipo di filtro (che non significa scadere necessariamente nel volgare) ai colleghi. Tu Sì Que Vales, con questa giuria rimaneggiata e una maggiore selezione nelle esibizioni, trova nuovamente il giusto mix tra riflessione e umorismo, profondità e divertimento. Non era così scontato, ma è sempre stato possibile.

Mediaset affonda il colpo alla prima, ma la sfida del sabato sera è appena cominciata. Quanto basta per rendersi conto che Bonolis è ancora un cavallo di razza, più della D’Urso, in termini di Share. Infatti Carmelita, come la chiamano i fan, non riesce a spostare gli equilibri. Ulteriore rivincita per Berlusconi e, forse, anche un motivo in più per ringraziare Maria De Filippi che lo ha spinto a cambiare – ancora una volta – le pedine sulla dama del piccolo schermo. Il primo punto se lo aggiudica Cologno Monzese, Tu Sì Que Vales è un ottimo gancio in attesa di C’è Posta per Te e il ritorno di Amici – Il serale.