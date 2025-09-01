“Chi ha chiamato Maria per la nuova edizione di C’è Posta per Te”

Maria De Filippi, chi avrebbe chiamato a rapporto per C’è Posta per Te l’amatissima conduttrice.Chi ha tempo, non perda tempo. O ancora, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. E per fare i più raffinati, carpe diem. Fatto sta che il significato è sempre lo stesso e che calzi indubbiamente a pennello alla

Maria De Filippi, chi avrebbe chiamato a rapporto per C’è Posta per Te l’amatissima conduttrice.

Chi ha tempo, non perda tempo. O ancora, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. E per fare i più raffinati, carpe diem. Fatto sta che il significato è sempre lo stesso e che calzi indubbiamente a pennello alla filosofia lavorativa della regina indiscussa, da moltissimi anni ormai, delle Reti Mediaset. Novella Re Mida, visto che qualsiasi format lei crei, anche se non lo conduce, diventa, metaforicamente parlando, oro, sta già lavorando alacremente per il suo affiatatissimo team lavorativo alla nuova edizione di C’è Posta per Te.

Anzi, potremmo dire che lei, a parte qualche giorno di vacanza, non si sia mai davvero fermata. Non per nulla per tutta estate è stata impegnatissima con Temptation Island , mentre ora sono iniziate le registrazioni di Uomini e Donne. Inoltre la ritroveremo impegnatissima anche nel convincente e vincente ruolo di giudice a Tu Sì Que Vales.

Fatto sta che C‘è Posta per Te che va in onda a partire dal mese di Gennaio, il sabato sera in prime time su Canale 5, appena dopo le festività natalizie, suscita sempre un grandissimo interesse per le storie raccontate in studio oltre che per l’esito che possono avere le richieste di coloro che mandano l’invito.

Maria De Filippi, grande attesa per C’è Posta per Te

Non per nulla il momento dell’apertura o chiusura della famosa busta è uno dei più toccanti e pertanto definibile come clou. Tra l’altro in tempi mediamente recenti alcune persone che vi hanno partecipato, a distanza di tempo dalla registrazioni del programma e della messa in onda, sono state ospiti da Silvia Toffanin, a Verissimo per raccontare il dopo.

Grande importanza hanno anche i postini che si sono succeduti nel corso del tempo e che compaiono anche in studio. In ogni caso sono gli ospiti vip che suscitano la maggior curiosità nelle menti e nei cuori dei più affezionati telespettatori. E adesso, per rimanere in codesto ambito, ce ne è uno che sta iniziando a far sognare i più.

La conduttrice “chiama” Can

Stiamo parlando del bellissimo Can Yaman, che è diventato sempre più uno dei volti più richiesti della fiction europea. L’attore turco, considerato un autentico divo anche nel nostro Paese dove ha preso casa, sarà a quanto pare presente nelle squisite vesti di special guest nelle prime puntate della nuova edizione di C’è Posta per Te.

Anzi, stando all’ascolto di nuove e potenti indiscrezioni, potrebbe essere proprio lui ad aprire le danze. Quel che è certo è che Maria sia stata una delle prime persone in Italia a credere in lui e nel suo talento. Ed è anche per tale motivo che c’è da aspettarsi che lui, dopo essere stato ospite al programma molte volte in passato, voglia ripetere l’esperienza. Le sue fan, ovviamente, nel frattempo, iniziano a incrociare le dita.