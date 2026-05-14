Don Matteo e Che Dio Ci Aiuti, il “mistero” della fede fa bene agli ascolti: la Rai riparte da due pilastri per il prossimo futuro

Don Matteo e Che Dio Ci Aiuti sono già state confermate per la prossima stagione televisiva. Le celebri fiction Rai sono un pilastro della televisione pubblica: cosa piace davvero ai telespettatori.

Aiutati che Dio t’aiuta. Un proverbio che, da qualche anno, vale anche in televisione. Gli ascolti non sono una scienza esatta anche se, talvolta, garantiscono qualche certezza. Tra i teoremi stilati in questi anni, c’è sicuramente quello che riguarda le fiction Rai. Più sono a carattere ecclesiastico e maggiormente conquistano il pubblico. Lo confermano i dati di Don Matteo, arrivato alla quindicesima stagione, e Che Dio Ci Aiuti.

La fiction con protagonista Francesca Chillemi è giunta invece alla nona stagione. Capitolo non ancora andato in onda, ma che si girerà a partire dal prossimo giugno. Morale: i palinsesti sono ancora un’incognita ma le fiction a tema non si toccano, anzi vengono riconfermate prima del tempo. Il rischio è far cambiare idea al pubblico che, precisamente, non ama nello specifico i temi legati alla cristianità: è attaccato, semmai, a come le realtà ecclesiastiche – tra Spoleto e non solo – riescano ad aiutare (e qui torniamo al proverbio diventato assunto con il tempo) chi ne ha più bisogno.

La fede aiuta la fiction tra ascolti e aspettative

Terence Hill prima e Raoul Bova poi, nei panni di un prete di paese, altro non hanno fatto che stare vicino fra battute e simpatia a chi ne aveva maggiormente necessità. Persone smarrite che hanno ritrovato, in figure di sostegno, la retta via. Una base solida su cui costruire storie e basare vicende più o meno simpatiche. C’è, infatti, anche l’aspetto della commedia e dei colpi di scena che aiuta ulteriormente. Questo particolare appeal viene tradotto in altre serie che vedono i personaggi noti e consueti prendere altre strade per poi tornare in una nuova veste.

Si veda il caso di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. In Che Dio Ci Aiuti è stata inizialmente un pilastro, poi si è defilata per permettere ad altri interpreti di “spiccare” idealmente il volo, fino a tornare per qualche apparizione (è il caso di dirlo) illustre. Francesca Chillemi – e non solo – ringrazia. Ora, però, l’ex volto de I Cesaroni tornerà a vestire i panni di Suor Angela anche in questa nuova stagione in lavorazione. Elena Sofia Ricci ha spiegato, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, di essere molto legata al personaggio della serie. Quindi, a differenza di altri contesti, sul set di Che Dio Ci Aiuti torna sempre molto volentieri.

La Rai conferma nuove stagioni

Non si può, in tal senso, evitare di menzionare Valeria Fabrizi. Lei è davvero ancora presente in ogni puntata e, insieme a Elena Sofia Ricci, ha contribuito allo sviluppo di un titolo oggi intramontabile per il piccolo schermo. Discorso analogo può essere fatto in Don Matteo con Nino Frassica. Unico “superstite” degli episodi targati Terence Hill. La serie prosegue grazie al collegamento illustre fra passato e presente della serie abilmente incarnato dal Maresciallo Cecchini.

Insomma il tema ecclesiastico in televisione funziona, ma a fare breccia nel cuore dello spettatore sono le sfumature che prende negli anni. Al punto che la riconferma, sia per Che Dio Ci Aiuti che per Don Matteo, è quasi doverosa. Mai scontata, ma doverosa. Gli ascolti impongono una continuazione che non è mai, sia per gli addetti ai lavori che per gli utenti, un sacrificio. Semmai una sicurezza televisiva su cui fare affidamento. Passano gli anni, ma un “canale” diretto con la fede e la fiducia del pubblico c’è sempre.