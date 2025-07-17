“Perché non credo di ritornare a Che Dio Ci Aiuti”, il colpo di scena di Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi ha lasciato il cast di Che Dio ci Aiuti e ora rompe il silenzio sulla possibilità di tornare.

Valeria Fabrizi è stata per anni un punto di riferimento per la serie tv Che Dio ci Aiuti, in cui ha vestito i panni di suor Costanza. Un personaggio cardine, il suo, che ha accompagnato quello di suor Angela, interpretato invece da Elena Sofia Ricci. L’attrice ha ad un certo punto abbandonato il cast, facendo domandare al pubblico – che l’ha sempre amata nel corso degli anni – il motivo di tale scelta.

Valeria Fabrizi e l’addio a Che Dio ci Aiuti

L’interprete ha di recente rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Super Guida Tv, e ha spiegato il motivo per cui pensa di non tornare più a vestire i panni di suor Azzurra nella serie Che Dio ci Aiuti. “Non è più come prima” – ha spiegato lei – “Non credo di tornare, non voglio nemmeno dirlo per scaramanzia. Mi piacerebbe tornare nel mio convento, ma hanno cambiato. Hanno messo questa casa famiglia che non è più il convento di suor Costanza, suor Angela e Azzurro. Hanno svilito le cose. Comunque va avanti, piace al pubblico giovane e alle nuove generazioni, però le persone si lamentano quando mi vedono per strada“.

Pare quindi che Fabrizi abbia scelto di non tornare nella storica fiction Rai e di approfondire altre attività lavorative che, nel corso degli anni, l’hanno fatta diventare la professionista che è oggi.

L’approdo a Don Matteo

Durante una recente intervista rilasciata per Spettacolomania.it, l’attrice ha invece rivelato che presto interpreterà il personaggio di Suor Costanza nella serie tv Don Matteo. “Il ruolo sarà lo stesso” – ha dichiarato – “È una cosa che ho chiesto io. Sono contentissima. Sono felice di lavorare con dei colleghi nuovi, anche perché ci aiutiamo con delle idee per fare il meglio. Ho voluto fare questa cosa, che sarà divertentissima, per cambiare“. Presto ci saranno inoltre per lei altre novità: il 21 settembre andrà infatti in onda La ricetta della felicità con tanti altri attori come Cristiana Capotondi, e interpreterà una signora benestante di Milano con una parrucca bianca.