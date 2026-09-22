Raoul Bova tra Don Matteo e Il Confine di Michele Soavi: un’altra stagione da protagonista per l’attore

Raoul Bova sta per tornare a girare Don Matteo, ma prima si dedica a un nuovo progetto da protagonista con Michele Soavi: sono iniziate, in Puglia, le riprese de Il Confine.

Raoul Bova si prepara a vivere un altro anno al centro dell’attenzione mediatica. Stavolta non c’entra il gossip, si tratta di questioni professionali. L’attore ha dimostrato di essere un punto fermo per molti registi nel passato ma anche nel presente. Lo abbiamo visto anche in produzioni di spessore come Emily in Paris. Ora, però. è tempo di tornare in Italia. Precisamente a Spoleto per girare la nuova stagione di Don Matteo. Non subito perché ci sono altri impegni da rispettare: il primo in ordine di tempo è Il Confine, nuovo progetto targato LuxVide con la regia di Michele Soavi.

Bova ha dato prova di distinguersi ampiamente per quanto concerne i film d’azione e le serie ad alto contenuto di adrenalina. Poi c’è la questione Don Matteo: Spoleto è teatro di una delle fiction più amate e l’interprete principale si prepara a tornare su quel set con Nino Frassica e gli altri complici illustri.

Raoul Bova alle prese con nuovi progetti

Il conto alla rovescia è cominciato, ma Bova non vuole correre rischi. Affronta ogni impegno con la calma e la maturità di chi ne ha viste tante, dentro e fuori dal set, e vuole procedere secondo i piani senza strafare. Anche perché c’è il privato da difendere, stare accanto alle persone che ama.

Compresa Beatrice Arnera, di cui parla poco ma conserva un legame speciale lontano dai riflettori. Prima il dovere, poi il piacere. Allora non c’è tempo per tergiversare. La tabella di marcia è chiara: le riprese del progetto con Michele Soavi sono cominciate e sarà qualche settimana in Puglia con la troupe, poi spazio a Don Matteo e al ritorno a Spoleto. Raoul Bova non rinuncia a un’altra annata sotto i riflettori. Presente e futuro si intrecciano in una moltitudine di sfide appassionanti.