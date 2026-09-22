La villa di “Willy il principe di Bel-Air” torna sul mercato: prezzo, sconto e storia della casa cult

La villa di “Willy il principe di Bel-Air” torna sul mercato oggi, 22 settembre 2026, a Los Angeles. La casa resa famosa dalla sitcom con Will Smith è stata rimessa in vendita dai proprietari con un ribasso pesante: l’obiettivo è trovare un compratore per una delle abitazioni più riconoscibili della tv anni Novanta.

Il nuovo prezzo: da 29,5 a 22,95 milioni di dollari

Per comprare la casa di “Willy il principe di Bel-Air” servono ora 22,95 milioni di dollari, circa 20 milioni di euro al cambio attuale. Una cifra da capogiro, ma più bassa rispetto alla richiesta iniziale: a inizio anno la proprietà era stata messa in vendita per 29,5 milioni di dollari. Poi il ritiro dagli annunci immobiliari e, adesso, il ritorno sul mercato con uno sconto vicino ai 7 milioni di dollari. Non proprio un dettaglio, nemmeno nel mercato di lusso di Los Angeles.

La villa appartiene alla stessa famiglia dal 1978, quando fu comprata per circa 732 mila dollari. Per i proprietari, secondo gli annunci immobiliari ripresi dalla stampa statunitense, non è stata soltanto una casa diventata famosa in tv. È stata il luogo in cui sono cresciute più generazioni. La fama è arrivata dopo, quasi per caso, quando la facciata bianca è finita nella memoria di milioni di spettatori grazie alla sigla della serie.

Dove si trova davvero la villa: non Bel-Air, ma Brentwood

La sorpresa, per molti fan, è che la villa di Willy il principe di Bel-Air non si trova a Bel-Air. Nonostante il titolo della sitcom e la storia raccontata nella serie, l’indirizzo reale è a Brentwood, altra zona residenziale di Los Angeles, fatta di grandi proprietà, strade tranquille e molta riservatezza.

Nella serie, però, il messaggio era chiarissimo. Il ragazzo di Philadelphia interpretato da Will Smith veniva mandato a vivere dagli zii ricchi nella parte elegante della città, dentro una casa che doveva raccontare subito benessere, sicurezza, distanza sociale. Bastavano il vialetto, le colonne all’ingresso e quella facciata ordinata. Pochi secondi di esterno, e il pubblico capiva tutto. La produzione usò la villa soprattutto per le immagini da fuori, mentre gran parte delle scene interne veniva girata in studio.

Dentro la proprietà: camere, piscina, dépendance e dettagli coloniali

Costruita negli anni Trenta in stile coloniale, la proprietà misura circa 600 metri quadrati. Ha l’impronta delle grandi residenze americane di quel periodo: spazi ampi, ingresso importante, stanze pensate per ricevere. La villa conta sei camere da letto e sette bagni, oltre a un grande giardino con piscina, gazebo e dépendance separata.

L’immagine che tutti ricordano resta quella dell’esterno: la facciata bianca, le quattro colonne davanti all’ingresso, il vialetto che porta lo sguardo fino alla casa. Dettagli semplici, ma diventati inconfondibili. Proprio questi elementi hanno trasformato una residenza privata in un posto familiare anche per chi non è mai stato a Los Angeles. Dentro, invece, la villa ha continuato per decenni a vivere una storia diversa. Più domestica, meno televisiva. Una casa vera, non un museo.

Da set televisivo a icona pop: perché la casa è ancora legata a Will Smith

Il legame tra la proprietà e Will Smith nasce con “Willy, il principe di Bel-Air”, la sitcom andata in onda negli anni Novanta e diventata uno dei titoli simbolo della tv americana di quel decennio. La villa compariva nella sigla e negli esterni, contribuendo a costruire l’immagine della serie. Per molti spettatori resta ancora oggi “la casa degli zii Banks”, anche se nella realtà non ha mai ospitato le riprese principali degli interni.

A riaccendere l’interesse è stato anche il reboot “Bel-Air”, uscito nel 2022 e prodotto dallo stesso Will Smith insieme a Morgan Cooper. Il progetto nacque da un fan-film pubblicato su YouTube nel 2019 da Cooper, pensato come versione drammatica della sitcom. Il video diventò virale e attirò l’attenzione di Smith, che decise di trasformarlo in una serie vera e propria. Un percorso quasi circolare: dalla sitcom alla rilettura contemporanea, mentre quella facciata di Brentwood continua a restare uno dei simboli più immediati della storia.