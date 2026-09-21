La Ruota dei Campioni…e delle Stelle: Mediaset sfodera l’asso nella manica contro Tale e Quale Show

La Ruota dei Campioni…e delle Stelle si contrappone a Tale e Quale Show nella serata del mercoledì. Scotti porta i vip in prima serata per giocare insieme e permettere a Mediaset di sfidare la rete ammiraglia Rai.

Tale e Quale Show riparte dal 23 settembre 2026 e annuncia un colpaccio in prima serata. Fabio Fazio tornerà in Rai, dopo tre anni di assenza, in qualità di quarto giudice del programma. Si tratta di una chiamata singola che, però, mette la rete ammiraglia di Viale Mazzini in una condizione di apparente vantaggio. Il ritorno di Fazio sulla televisione pubblica desterà curiosità e lo Share è pronto a rappresentare questa voglia di capire come si comporterà sul piccolo schermo il conduttore di CTCF da parte degli utenti. Mediaset è chiamata a rispondere e lo fa con un grande classico: La Ruota della Fortuna in prima serata. L’espediente ha già funzionato in passato, ma in questa specifica occasione serve qualcosa in più.

Pier Silvio Berlusconi lo garantisce e mette Gerry Scotti in condizione non solo di avere i campioni del format in prima serata. Questi saranno accompagnati da alcune celebrità che giocheranno con loro tutta la sera. Nasce, dunque, La Ruota dei Campioni…e delle Stelle. Un esperimento che, se funziona come spera Cologno Monzese, potrebbe protrarsi per tutta la stagione. Sempre al mercoledì: un giorno fitto per quanto riguarda la concorrenza. Fazio torna sul Nove, dopo il cameo su Raiuno, con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa.

La Ruota dei Campioni…e delle Stelle sfida Tale e Quale Show

Carlo Conti proseguirà la sua cavalcata con un grande classico come Tale e Quale Show. Ci sarà poi, nel pieno dell’autunno, la Champions League da fronteggiare con le big italiane pronte a darsi battaglia nell’Europa che conta. Evento televisivo che, in termini di Auditel, sposta gli equilibri. Proprio per questo i programmi di punta devono cercare di catturare l’attenzione di coloro che non sono appassionati di calcio. Mediaset, dunque, sembra aver trovato il modo.

Un gioco che funziona in access prime time lo porta in prima serata per un appuntamento di gala con campioni e personaggi famosi pronti a darsi battaglia. Nel primo slot di questa scommessa televisiva sarà presente Il Volo. I ragazzi che oggi sono un riferimento internazionale per quel che riguarda la lirica si daranno battaglia all’interno della trasmissione condotta da Gerry Scotti. Non ci saranno soltanto loro, ma questa è un’anticipazione ghiotta che potrebbe portare pubblico alla rete ammiraglia di Cologno Monzese. Il conduttore del programma, nello specifico, non è la prima volta che si affida ai vip per fare la differenza.

Il precedente con Chi Vuol Essere Milionario

Negli occhi degli appassioni ci sono ancora le partite di Chi Vuol Essere Milionario con i calciatori della Serie A. Stiamo parlando di un periodo storico diverso (metà anni Duemila) e un’altra trasmissione cult di Canale 5, ma Scotti non ha cambiato il suo modo di fare. Anzi, nel tempo, questa sua verve è aumentata e garantisce attenzione e fidelizzazione da parte del pubblico.

Il presentatore non si è fermato, con le puntate registrate de La Ruota della Fortuna, neppure d’estate. Una presenza fissa di cui la platea televisiva sembrerebbe non poter fare a meno. Per questo Mediaset tira fuori l’asso nella manica dei personaggi illustri accanto a Scotti: un colpaccio all’interno di confronti catodici destinati a entrare nel vivo in poche settimane.