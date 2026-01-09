Raoul Bova pronto a lasciare Don Matteo? Ecco cosa ha detto l’attore

Il protagonista della serie ha parlato per la prima volta della questione, cosa ha detto e cosa dovremo aspettarci

Raoul Bova è di nuovo Don Massimo in Don Matteo, la terza stagione consecutiva per lui e la quindicesima dell’amatissima serie Rai. L’attore negli ultimi tempi è stato al centro del gossip e si è anche vociferato di un possibile addio alla fiction, sulla questione ha deciso di intervenire lui stesso e spiegare tutto.

In un’intervista l’attore ha risposto alla domanda sulla possibilità di lasciare Don Matteo e il suo personaggio in modo molto diretto, spiegando cosa ha rappresentato per lui quest’esperienza e cosa vede nel futuro.

Raoul Bova lascerà Don Matteo? La risposta dell’attore è chiara

Raoul Bova è tornato in tv con l’amata serie Don Matteo, giunto alla sua terza stagione nei panni dell’affascinante prete in motocicletta Don Massimo, c’è chi si domanda se lo rivedremo ancora in questa fiction.

L’attore in una recente intervista rilasciata proprio poco prima del ritorno in tv di Don Matteo ha risposto alle voci che parlano di un suo possibile addio. Bova ha spiegato che non ha alcuna intenzione di lasciare la serie: “Non ancora, mi diverto, mi appassiona, mi ha fatto compagnia“. Poi ha spiegato come questa serie lo abbia aiutato nei momenti difficili: “Mi ha sorretto nei momenti difficili questa serie e soprattutto la famiglia che c’è intorno a Don Matteo“.

In futuro è possibile che – prima o poi – lascerà il personaggio di Don Massimo, magari come lui stesso ha detto ridendo: “Per cedere il passo a qualcuno più giovane“. Ma pare proprio che non è questo il momento, l’attore è contento del suo personaggio e di questo lavoro televisivo, che lo entusiasma molto. Al centro del gossip per questioni legate alla sua vita privata, Raoul Bova si è detto molto contento del fatto che finalmente si torni a parlare di lui come attore e non per le sue relazioni sentimentali.

Del resto dopo il ciclone mediatico che l’ha visto coinvolto, tra le tante erano circolate voci – chiaramente false – su un possibile addio alla serie Don Matteo: “Si era arrivati a scrivere che lasciavo “Don Matteo”, anzi che venivo licenziato dalla Rai!“, ha spiegato l’attore. Poi ha aggiunto come lui aveva subito chiarito come fosse pronto a dimettersi qualora la produzione lo avesse ritenuto giusto. Ma le cose non sono andate così: “(…) Ma tutti mi hanno confermato la loro fiducia, facendomi sentire parte di una famiglia che non mi giudicava“. Del resto il personaggio di Don Massimo è amatissimo, entrato in punta di piedi in una serie longeva come Don Matteo, è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico.

I fan di Don Matteo – o meglio di Don Massimo – possono tirare un sospiro di sollievo, Raoul Bova non ha alcuna intenzione di andare via ed è pronto già per una nuova stagione.