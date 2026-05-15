Roma-Lazio domenica alle 12.00 “salva” anche I Cesaroni 7: scampato pericolo nel palinsesto di Canale 5

Il Derby salva anche I Cesaroni 7. Claudio Amendola ringrazia. La querelle sulla stracittadina capitolina, che fino al tardo pomeriggio di ieri (14 maggio 2026) non aveva ancora una collocazione precisa, agevola anche la fiction italiana. Mediaset aveva già preparato, per il prossimo 18 maggio 2026, la messa in onda di un nuovo episodio de I Cesaroni 7. Il ritorno della famiglia della Garbatella più conosciuta del piccolo schermo, nel recente passato, ha avuto qualche problema di ascolti.

L’ora tarda di inizio per ciascun episodio non aiuta: iniziare alle 22.00 non agevola gli utenti che, spesso, recuperano le puntate in digitale su Mediaset Infinity. Spiegare questa tendenza, però, non aiuta in termini di Auditel. Oltretutto, se il Derby si fosse giocato (com’era stato annunciato qualche giorno fa) lunedì 18 maggio alle 20.45, l’evento sarebbe stato in concomitanza con la celebre fiction di Cologno Monzese. La quale sarebbe iniziata proprio nel punto più caldo della disputa calcistica.

Roma-Lazio “salva” I Cesaroni 7

Allora gli utenti, soprattutto a Roma, non avrebbero avuto scelta: gli appassionati di calcio avrebbero messo idealmente in stand-by I Cesaroni per guardare Roma-Lazio sulla PayTv. Uno scampato pericolo. Gli organi competenti hanno deciso, dopo lunghe e attente riflessioni, di far giocare il Derby della Capitale domenica 17 maggio alle ore 12.00. In contemporanea alle altre gare che potrebbero garantire un posto in Champions League alle compagini impegnate.

Il lunedì, dunque, resta giornata dedicata esclusivamente ai Cesaroni. La famiglia televisiva più conosciuta della Garbatella, quindi, idealmente e praticamente, ha campo libero (è il caso di dirlo) per provare a imporsi con gli ascolti. Rimane, questo non si può cambiare, l’inizio dell’episodio alle 22.00 ma la durata di 50 minuti potrebbe spingere gli appassionati a vederlo nel momento della messa in onda anziché recuperarlo il giorno successivo. Come sta avvenendo spesso nelle famiglie italiane che non rinunciano ai Cesaroni, ma neppure alle ore di sonno.

Il lunedì alla Garbatella tra aspettative e scampato pericolo

La prima serata è troppo avanti per moltissimi appassionati, questo è un fattore di cui (non solo a Mediaset) si dovrà discutere. Nel frattempo non avere la concorrenza televisiva del Derby di Roma aiuta I Cesaroni che sono, non solo per esigenze di copione, fortemente legati ai colori giallorossi. È facile immaginare, infatti, che se il Derby di Roma fosse andato in scena di lunedì sera il primo a perdersi I Cesaroni in tv sarebbe stato proprio Amendola.

Il regista e protagonista della fiction Mediaset è molto legato alla squadra giallorossa e non si sarebbe mai perso la stracittadina. Ora, però, sia l’attore e regista che gli affezionati della serie, non dovranno più scegliere. I Cesaroni 7 tornano lunedì 18 maggio 2026. Il giorno successivo al Derby.

Il nuovo palinsesto

Per un mezzogiorno di fuoco, quello che si vedrà dalle parti dell’Olimpico la domenica, una prima serata tra risate e serenità subito dopo 24 ore. Compromessi e coincidenze televisive con cui fare i conti diventa doveroso, ma talvolta anche rassicurante. In questo caso, sicuramente, I Cesaroni possono tirare un sospiro di sollievo.