Claudio Amendola: età, dove vive, moglie e figli, l’addio a Francesca Neri, il ritorno dei Cesaroni

La vita e la carriera di Claudio Amendola: l’età, i figli, la fine del legame con Francesca Neri e tutte le curiosità sul ritorno ne I Cesaroni.

Claudio Amendola è indubbiamente una delle figure più rappresentative e amate del panorama artistico italiano, capace di unire la tradizione della grande scuola di recitazione e doppiaggio con la modernità dei suoi ruoli televisivi e cinematografici.

Nato a Roma il 16 febbraio 1963, l’attore ha raggiunto l’età di 63 anni. Fin da giovanissimo, grazie anche all’influenza della sua celebre famiglia, essendo figlio degli indimenticabili Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, ha saputo conquistare il pubblico passando con disinvoltura dai ruoli brillanti della commedia italiana fino a interpretazioni drammatiche di grande spessore che gli sono valse importanti riconoscimenti.

Dove vive l’attore, il secondo lavoro, la vita privata e sentimentale

Il suo legame con la città di Roma è sempre stato viscerale e profondo. Claudio Amendola vive e lavora nella capitale, rimanendo fedele alle proprie origini e alle atmosfere del suo territorio. Oltre alla sua sfolgorante carriera nel mondo dello spettacolo, ha saputo diversificare i propri interessi, dimostrandosi un imprenditore appassionato nel settore della ristorazione.

Dopo l’apertura di alcune attività in provincia, nel novembre del 2022 ha inaugurato nel cuore di Roma il suo secondo ristorante, un progetto che testimonia ancora una volta il suo attaccamento alla tradizione e alla convivialità tipica romana.

Il percorso sentimentale di Amendola è stato scandito da due capitoli molto intensi che hanno segnato la sua vita privata. Il primo importante legame è stato quello con la doppiatrice Marina Grande, con cui è stato sposato dal 1983 al 1997. Subito dopo la fine di questo matrimonio, nel 1997 ha iniziato una lunga e profonda relazione con l’attrice Francesca Neri, conosciuta sul set del film Le mani forti. Il loro sodalizio è stato coronato da un matrimonio celebrato in gran segreto a New York nel 2010.

Purtroppo, nell’ottobre del 2022 la storia si è conclusa dopo ben 25 anni di vita insieme. Nonostante la separazione, il legame umano è rimasto importante; in particolare, l’attore ha sempre espresso grande riconoscenza nei confronti della Neri per avergli salvato la vita nel 2017, soccorrendolo tempestivamente durante un improvviso attacco cardiaco che lo ha spinto a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita.

La famiglia e i tre figli, il ritorno a I Cesaroni

Dalla vita sentimentale di Claudio Amendola sono nati tre figli, con i quali ha mantenuto un rapporto speciale e presente. Dal matrimonio con Marina Grande sono nate Alessia nel 1984, che ha seguito le orme familiari nel mondo del doppiaggio rendendolo nonno all’età di soli 47 anni, e Giulia, nata nel 1989. Dall’unione con Francesca Neri è invece nato il terzogenito Rocco nel 1999, che ha completato il quadro familiare.

Sul fronte professionale, l’attenzione del pubblico e dei media è attualmente focalizzata sull’attesissimo ritorno di una delle fiction che ha fatto la storia della televisione italiana. Claudio Amendola è pronto a tornare a vestire i panni dell’amato Giulio Cesaroni.