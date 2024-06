Novità in arrivo in vista della prossima stagione di Avanti un altro che, come prima cosa, dovrà rinunciare allo storico regista Stefano Vicario. Quest’ultimo, infatti, sbarcherà sul Nove, dove con molta probabilità tornerà a collaborare con Amadeus nella rinnovata edizione de La Corrida.

Vicario e Amadeus proseguiranno così una collaborazione che ha garantito fortune e successi al Festival di Sanremo, a partire dal 2020. Impossibile pensare ad un doppio impegno, dato che il preserale di Mediaset si realizza a Roma, mentre lo show ideato da Corrado andrà in scena da Milano.

L’arrivo di Flavia Vento

Il game di Canale 5 punterà pertanto su un altro nome, ancora da ufficializzare, a cui si aggiungerà anche qualche ritocco sul fronte del cast. In tal senso, è in corso in queste settimane una trattativa con Flavia Vento, che entrerebbe nel ‘salottino’ col compito di porgere domande ai concorrenti sui misteri dell’universo.

Tra le assenze, invece, spiccherà quella di Claudia Ruggeri (Miss Claudia), che fa parte della squadra fin dall’esordio della trasmissione. Per lei si tratterà di uno stop tanto obbligato quanto piacevole, visto che è in dolce attesa. A sostituirla ci saranno alcune miss che dovrebbero ruotare.

Oltre cento puntate

Le puntate che verranno registrate dal prossimo settembre saranno più di cento, in grado di coprire, da gennaio 2025, oltre tre mesi di programmazione, soprattutto se si continuerà ad optare per la messa in onda della versione ‘story’ nei fine settimana. Non è esclusa inoltre la realizzazione di uno speciale in prima serata.

Come già evidenziato, non vanno dimenticati nemmeno i 19 episodi ancora in magazzino e mai trasmessi da Canale 5 nell’inverno-primavera 2023. In un primo momento si era pensato che potessero essere recuperati quest’anno, magari in coda alle oltre novanta puntate confezionate da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tuttavia, degli inediti in questione non c’è stata traccia.