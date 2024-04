Paolo Bonolis torna in Rai ma per un’intervista concessa a Nunzia De Girolamo che andrà in onda nella prima puntata di Ciao Maschio.

Tra i tormentoni televisivi di questi mesi, oltre alle voci di addio alla Rai da parte di Amadeus del quale si è parlato molto specialmente oggi, c’è anche quello riguardante il ritorno al Festival di Sanremo come conduttore di Paolo Bonolis.

Ad ogni intervista, la domanda arriva puntuale, anche per via delle dichiarazioni di Bonolis riguardanti il suo contratto in scadenza con Mediaset che hanno alimentato queste voci (nella prossima stagione, Bonolis dovrebbe comunque condurre nuovamente Avanti un Altro, come dichiarato anche da Pier Silvio Berlusconi).

La suddetta domanda è giunta anche a Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, che tornerà in onda su Rai 1 con una nuova serie di puntate a partire da domani, sabato 13 aprile 2024, in seconda serata, dopo I Migliori Anni.

Non proprio entusiasta nel rispondere, come possiamo vedere nel video di anticipazioni condiviso sui profili social di Rai 1 e dell’ex conduttrice di Avanti Popolo, Bonolis ha ribadito che Sanremo non rientra nei suoi pensieri anche se il conduttore romano, a dire il vero, non chiude del tutto le porte:

Se mi proponessero Sanremo, sarei più scettico o curioso? Credo che sarei più indifferente. Nel senso che io ho voglia di fare altro. Sono 45 anni che faccio ‘sto lavoro, ce ne ho 63, quando finirò l’anno prossimo ce ne avrò 65. Credo che mi spettino altre cose. Credo che mi spetti di vedere, di questo sasso umido che è la terra, tutte quelle parti che ancora non ho visto, mi aspetta di godermi il percorso e il cammino dei miei figli, mi aspetta di leggere, mi aspettano altre cose. Sanremo è un’eventualità, l’ho già fatto, che ne so… Poi magari ti può tornar la voglia nel corso del tempo e se qualcuno avrà intenzione di ascoltarmi, si vedrà ma adesso proprio non ci penso.

Nella prima puntata di Ciao Maschio, oltre a Bonolis, ci saranno anche Claudio Cecchetto e l’attore Giacomo Giorgio, come annunciato in anteprima da TvBlog.