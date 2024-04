Da giorni è il tormentone che serpeggia in ambienti televisivi e sulla stampa. Stamani però il rumoreggiare continuo dell’ipotesi che vede Amadeus abbandonare la Rai per i lidi di Warner Bros. Discovery, sta assumendo toni di quello che pare esser diventato un caso a tutti gli effetti e dimensioni sempre più imponenti.

Le ultime dalla Rai vedono l’irritazione dell’amministratore delegato del Servizio Pubblico, Roberto Sergio. Ne ha le tasche piene e si sfoga all’AdnKronos a margine della conferenza stampa di Vivicittà svolta alla sede Rai di Viale Mazzini. Interpellato dall’agenzia stampa riguardo la possibilità del passaggio del conduttore di Affari Tuoi al Nove (gruppo Warner Bros Discovery), afferma secco:

“Una infinità di false notizie, riferite al contratto di Amadeus, anche attraverso autorevoli testate, stanno danneggiando l’Azienda Rai. Tutto questo è inaccettabile“.

Amadeus via dalla Rai e verso Nove? Cronistoria della vicenda

Ricapitoliamo: dall’indiscrezione di Dagospia alle evoluzioni della faccenda con le ultime notizie date dal nostro Hit, il dibattito si è presto trasformato nel giallo di primavera.

Dopo un apparente calma, la tempesta: nelle ultime ore il tam tam si è fatto più forte complice anche il flash di Dagospia lanciato ieri sera in cui viene ribadito a chiare lettere: “Amadeus-Discovery, accordo fatto!” specificando che oggi “il contratto verrà chiuso definitivamente dagli avvocati” e con tanto di specifiche sul ruolo: “Sarà il responsabile dell’intrattenimento del Nove“.

Renato Franco sul Corriere della Sera oggi non ha usato mezzi termini. Parla di una “Ferita profonda“, uno “strappo insanabile” e di pressioni ricevute dall’azienda. Citiamo testualmente quanto scrive il giornalista: “la richiesta di Povia (vicino alla Lega) nel cast dei cantanti in gara, la pretesa di infilare Hoara Borselli (area Fratelli d’Italia) in qualche modo come ospite, il tentativo di affiancargli Mogol (ancora FdI) come direttore artistico“.

Stamani Fiorello a Viva Rai 2 ci ha messo del suo con irriverenza. La gag del falso comunicato Rai sulla dipartita di Amadeus verso il canale “tre per tre” (cit.) o “Cinque più quattro” (cit.) è stato un modo per sorridere sulla notizia – perché, nonostante si parli di televisione, tale è -, al contempo il secco annuncio “Amadeus lascia la Rai e va al Nove” ha lasciato sorpresi e interdetti in tanti.

Anche Fiorello via dalla Rai e va sul Nove? “Non mi ha offerto nulla”

Anche lo showman è stato coinvolto nel bailamme della vicenda. Ancora Dagospia ha aggiunto “Dopo l’estate toccherà a Fiorello traslocare dalla Rai di Tele-Meloni per affiancare Amadeus, Crozza e Fazio (e questo è solo l’inizio)“. Di tutta risposta, Fiorello in diretta nel suo show mattutino ha smentito con una battuta: “A me non hanno offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano“.