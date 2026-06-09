Mondiali 2026: il calendario completo di tutte le partite, gli orari italiani e dove vederli in TV e streaming
Mondiali 2026 al via: scopri il calendario completo con le date e gli orari italiani di tutte le partite. Ecco come seguirle in diretta TV e streaming su Rai e DAZN.
Il conto alla rovescia è terminato. Dall’11 giugno al 19 luglio, i riflettori del pianeta si accendono su Stati Uniti, Canada e Messico per un’edizione della Coppa del Mondo destinata a entrare nella storia del calcio.
Per gli appassionati italiani si prospetta un mese e mezzo di grandi sfide in diretta, con una copertura mediatica imponente che permetterà di seguire ogni singolo match comodamente da casa, sia sul piccolo schermo che attraverso le piattaforme digitali.
La trasmissione dell’evento in Italia vedrà un ruolo centrale della televisione pubblica. La Rai garantirà la visione in chiaro di una selezione strategica di incontri, concentrandosi sulle sfide di cartello, sui debutti delle nazionali più blasonate e, naturalmente, su tutta la fase calda a eliminazione diretta fino alla finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium di New York.
Per quanto riguarda lo streaming, l’intera programmazione sbarcherà gratuitamente su RaiPlay, consentendo la visione live e on-demand da qualsiasi dispositivo mobile, tablet o smart tv.
La delusione azzurra e la rivoluzione del format a 48 squadre
Il torneo, purtroppo, dovrà fare a meno della Nazionale italiana. Gli azzurri rimarranno a guardare per la terza volta consecutiva, dopo essere stati condannati ai calci di rigore nella decisiva sfida contro la Bosnia-Erzegovina. Nonostante l’assenza dell’Italia, l’interesse editoriale e sportivo resta altissimo per via del debutto di un format totalmente inedito.
Quello del 2026 è infatti il primo Mondiale della storia esteso a 48 compagini partecipanti. Questa espansione ha stravolto la struttura classica della competizione, introducendo una fitta griglia di ben 12 gironi da 4 squadre ciascuno. Di conseguenza, cambia radicalmente anche il meccanismo di sbarco alla fase successiva, che per la prima volta si aprirà con i sedicesimi di finale.
Il pass per il tabellone a eliminazione diretta non sarà più un’esclusiva delle prime due classificate di ogni raggruppamento. Il nuovo regolamento prevede il ripescaggio delle 8 migliori terze su 12.
Queste ultime verranno inserite in una speciale graduatoria parallela: le prime otto formazioni di questa classifica per punti e differenza reti guadagneranno l’accesso ai sedicesimi, azzerando quasi i calcoli prudenziali e costringendo ogni nazionale a giocare per vincere fin dal primo minuto della fase a gironi.
Il calendario dei big match e la corsa verso la finale
La maratona televisiva prenderà il via l’11 giugno a Città del Messico con il match inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Tra le sfide della prima fase che promettono i picchi di ascolto più alti si segnalano:
Brasile – Marocco: In programma nella mezzanotte italiana del 14 giugno nello scenario di New York.
Germania – Costa d’Avorio: Un classico intercontinentale fissato per il 20 giugno alle ore 22:00.
Inghilterra – Croazia: Il grande scontro europeo del Gruppo L, previsto per il 17 giugno alle 22:00.
Uruguay – Spagna: Il big match del Gruppo H che chiuderà la prima fase il 27 giugno alle ore 02:00.
Subito dopo la conclusione dei gironi, il palinsesto televisivo entrerà nel vivo con la fase a eliminazione diretta, strutturata senza sosta per tre settimane: i sedicesimi di finale si giocheranno dal 28 giugno al 3 luglio, seguiti dagli ottavi (4-7 luglio) e dai quarti di finale (9-11 luglio).
Le quattro nazionali più forti si contenderanno l’accesso all’atto conclusivo nelle semifinali del 14 e 15 luglio, fino al culmine dell’evento: la finalissima per il titolo mondiale, trasmessa in diretta mondiale alle ore 21:00 italiane di domenica 19 luglio.