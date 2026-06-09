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Mondiali 2026: il calendario completo di tutte le partite, gli orari italiani e dove vederli in TV e streaming

Mondiali 2026 al via: scopri il calendario completo con le date e gli orari italiani di tutte le partite. Ecco come seguirle in diretta TV e streaming su Rai e DAZN.