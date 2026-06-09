Pierdavide Carone si racconta a “Chiamami Radio2”: la profezia di Lucio Dalla e il nuovo singolo con Martina Attili

I palinsesti radiofonici sono in continuo movimento, ma ci sono certezze che continuano a fare la differenza per qualità e fidelizzazione del pubblico.

Una di queste è senza dubbio Chiamami Radio2, l’apprezzato salotto targato Rai Radio2 guidato dalla freschezza e dall’energia di Federica Elmi e Agostino Penna.

Sotto la regia di Leonardo Sinibaldi e la cura di Emma Caggiano, il programma si conferma uno degli spazi più interessanti dell’emittente, capace di coniugare l’intrattenimento leggero a interviste profonde, dove gli artisti si spogliano dei filtri promozionali per raccontarsi davvero.

Proprio in questo clima di grande sintonia, lo scorso venerdì 5 il programma ha ospitato una delle penne più sensibili, ironiche e originali della sua generazione: Pierdavide Carone. Il cantautore si è accomodato ai microfoni della trasmissione per un viaggio tra passato, presente e futuro, regalando riflessioni intense che hanno unito l’emozione pura per i grandi incontri della vita alle anticipazioni più piccanti del suo domani musicale.

Il ricordo di Lucio Dalla: quel messaggio sospeso nel tempo

Nel corso dell’intervista, Carone ha aperto il cassetto dei ricordi più intimi e dolorosi, tornando al 2012. Un momento di altissimo profilo artistico che coincideva però con una fase complessa: il musicista era allora reduce dal grande successo commerciale di Amici e alle prese con un album decisamente più cantautorale, prodotto insieme a Bruno Mariani, e per questo meno immediato per le classifiche.

“Il disco mi stava portando verso una fase diversa, molto d’autore e complessa da digerire per chi mi aveva conosciuto in un contesto più di massa”, ha spiegato Pierdavide, ammettendo che le vendite all’inizio non stavano andando benissimo. “Io non mi lamentavo, perché già essere a Sanremo con Lucio Dalla era tutto. Non dicevo niente, ma un po’ d’ansia la avvertivo”.

È in un momento di silenziosa vulnerabilità che si colloca l’ultimo, straordinario contatto con il genio bolognese. Dalla, con la sensibilità rara che lo contraddistingueva, percepì lo stato d’animo del giovane collega senza che lui avesse mai espresso una sola parola di preoccupazione, e decise di scrivergli.

“Mi mandò un messaggio ed è stato l’ultimo che ho ricevuto da lui, perché due giorni dopo è morto”, ha rivelato Carone con palpabile commozione. Un testo che oggi suona come un vero e proprio passaggio di testimone e un manifesto di fiducia assoluta: “Tu non ti devi preoccupare di niente, perché io ho visto oltre, ho visto nel tuo futuro. Tu sei destinato a fare questa cosa qui, vai avanti e non ti devi preoccupare”.

Dalla cronaca rosa allo studio di registrazione: il capitolo Martina Attili

Le profezie, si sa, hanno bisogno di tempo per compiersi, e la strada di Pierdavide lo ha portato a incrociare altri talenti puri. Tra questi c’è sicuramente Martina Attili, l’ex rivelazione di X Factor.

Per mesi i due sono stati al centro dei radar del gossip per via della confermata storia d’amore nata dietro le quinte della musica, una relazione sussurrata e poi ufficializzata agli occhi dei fan da un video girato sui social, in cui Carone (anche se goliardicamente) chiede la mano alla cantante.

Ma da bravi cantautori, il rigore e l’arte vengono prima di tutto. Ed è qui che l’intervista a Chiamami Radio2 si fa scoppiettante, con l’artista che decide di svuotare il sacco, trasformando i vecchi pettegolezzi in un grande annuncio professionale.

“Entrambi non ci aspettavamo il fatto che poi diventasse virale il video perché tutti e due noi, siccome siamo cantautori, siamo molto rigorosi”, ha scherzato in studio con i conduttori. “Comunque Martina è una grandissima artista”.

Incalzato da Federica Elmi e Agostino Penna, Pierdavide ha infine ceduto, sganciando la bomba: “Vabbè, ormai lo diciamo, dai! Tra un po’ esce un brano insieme. Stavolta però è scritto da me e fatto in coppia, ma non farebbe presagire a nessun fiore d’arancio, perché il pezzo si chiama E’ finita”.