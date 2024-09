Com’è noto, le partite delle italiane impegnate nella nuova UEFA Champions League, ossia Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, non sono visibili in chiaro per quanto riguarda l’inedita fase campionato iniziata con le partite di ieri sera.

TV8, però, per quanto riguarda il mercoledì, offrirà ugualmente una partita in chiaro in prima serata, riguardante ovviamente club stranieri, che sarà accompagnata da uno studio pre e post-partita, dal titolo TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana.

La partita scelta per quanto riguarda il primo appuntamento di questa sera, mercoledì 18 settembre 2024, vedrà il Paris Saint-Germain di Gianluigi Donnarumma contro gli spagnoli del Girona. Il match può interessare anche i tifosi del Milan, che ieri hanno visto la propria squadra perdere in casa nel match d’esordio contro il Liverpool, perché il Girona, nel settimo turno della fase campionato, sarà proprio l’avversario dei rossoneri.

Tornando a TV8 Champions Night, in studio insieme a Leo Di Bello e Sarah Castellana, troveremo Walter Zenga e Stefano De Grandis e, ospiti d’eccezione, Gianluca Zambrotta, Aldo Serena e Nicola Savino, tifoso dell’Inter, che giocherà stasera contro il Manchester City.

Al triplice fischio finale, avrà inizio il post-partita con interviste, commenti, approfondimento e, dalle ore 23, gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì.

TV8 Gialappa’s Night con la Gialappa’s Band e Max Giusti

La serata di TV8 dedicata alla Champions League continuerà a mezzanotte con la novità di TV8 Gialappa’s Night.

La Gialappa’s Band, formata ormai dai soli Marco Santin e Giorgio Gherarducci, tornerà, quindi, ad occuparsi di calcio dopo i fasti di Mai dire Gol, andato in onda su Italia 1 durante tutto l’arco degli anni ’90, fino al 2001.

A TV8 Gialappa’s Night, ci sarà anche Max Giusti nella riuscitissima imitazione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, già vista e apprezzata nell’ultima stagione di GialappaShow.