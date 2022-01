I Fatti Vostri, Paolo Fox assente: la protesta sui social

Paolo Fox assente a ‘I Fatti vostri’. L’ultima apparizione dell’astrologo risale allo scorso venerdì 21 gennaio 2022. Da tre giorni, uno degli spazi più seguiti del programma diretto da Michele Guardì, ovvero quello dell’oroscopo quotidiano con i segni più fortunati, non è andato in onda a causa dell’assenza dell’amatissimo oroscopista.

Ad oggi tutti si chiedono a gran voce… che fine ha fatto Fox? Non c’è stato alcun riferimento da parte dei conduttori del contenitore mattutino di Rai 2, Anna Falchi e Salvo Sottile, a Fox non presente in studio.

Nel frattempo, sui social ufficiali della trasmissione, prosegue, la protesta degli utenti:

Il gruppo facebook dei fan dei Fatti Vostri è in subbuglio per la sparizione di Paolo Fox. Gran cinema. pic.twitter.com/elJ02Ob7tl — Paolo (@provolinob) January 26, 2022

Penso abbia contratto il virus per questo non lo dicono — Queen Bertin (@queenbertin) January 26, 2022

Tanti i commenti su Twitter, Facebook ed Instagram:

Se Paolo Fox è ammalato gli auguro tutto il bene possibile e che guarisca al più presto.

La pagina ufficiale Facebook de ‘I Fatti vostri’, da giorni, è stata presa letteralmente d’assalto dai fan di Fox. I più accaniti sostenitori avrebbero addirittura ipotizzato di non guardare più il programma se non dovessero rivedere più in video il proprio beniamino. O almeno (giustamente) pretenderebbero una spiegazione plausibile sulla sua mancata presenza in trasmissione.

I fedelissimi di Paolo Fox hanno, comunque, la possibilità di ascoltare, dalla sua viva voce, l’oroscopo del giorno sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Dopo un breve stop, invece, stamattina, è tornato il maestro Stefano Palatresi, che, si è mostrato, al pubblico, indossando la mascherina FFP2.

Vi terremo aggiornati, nei prossimi giorni, con tutti gli aggiornamenti del caso e, magari, festeggiare il rientro a ‘I Fatti vostri’ di Fox.