Focus ascolti, È sempre mezzogiorno su Rai1 stagione 2023.2024

Nel nostro vagabondare nei palinsesti televisivi della stagione 2023-2024 appena terminata, è giunto il momento oggi di fermarci ancora nella fascia del mezzogiorno. Dopo aver puntato la nostra lente d’ingrandimento nel programma leader di questa fascia, ovvero Forum, oggi la puntiamo sul suo diretto competitor, cioè È sempre mezzogiorno.

È sempre mezzogiorno. il dato medio stagionale

Facciamo dunque il bilancio stagionale del varietà condotto da Antonella Clerici per la stagione appena terminata partendo dal dato medio che è stato del 17,12% di share e 1.686.000 telespettatori. Dato in leggera crescita rispetto alla stagione precedente che era stato del 16,93% e 1.673.000 telespettatori. La puntata più vista della stagione appena terminata è stata quella del 22 dicembre 2023 con il 20.56% di share, mentre la meno vista è stata quella del 29 gennaio 2024 con il 14.98% di share.

I dati per target, sesso ed età

Passiamo ora alla nostra consueta analisi per target partendo dal sesso del pubblico. Abbiamo uno share più alto appannaggio del pubblico femminile nella misura del 19,80%. Lo share del pubblico maschile si ferma al 13.18%. Passando alle fasce dei telespettatori per età registriamo il 20% di share per gli over 65, il 14,8% nella 55-64 anni, il 13,1% nella 45-54 anni, il 12% nella 35-44 anni, il 15% nella 25-34 anni, fino all’11.5% nella 15-24 anni.

Le classi socio economiche ed il livello d’istruzione

Analizzando le classi socio economiche abbiamo il 18% della bassa, il 17,5% nella alta, il 16,3% nella medio bassa, il 17,8% nella media ed il 15,3% nella medio alta. Per livello d’istruzione registriamo il 20,7% dell’elementare, il 15,5% nei livelli media inferiore e media superiore ed il 14,8% nei laureati.

I dati regionali

Chiudiamo come sempre con i dati regionali dove vediamo che la regione in cui E’ sempre mezzogiorno totalizza lo share più alto è il Molise con il 39% di share. Segue la Basilicata con il 24,8% e la Sardegna con il 20,4% di share. La regione viceversa in cui il varietà condotto da Antonella Clerici totalizza lo share più basso risulta essere il Trentino Alto Adige con il 7,3%, seguito dall’Abruzzo con l’11,5% e la Valle D’Aosta con l’11,8% di share.