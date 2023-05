Torna venerdì 5 maggio 2023 in prima serata su Rai1 l’appuntamento con I migliori anni, lo spettacolo musicale del venerdì sera della prima rete della televisione pubblica diretto e condotto da Carlo Conti. Dopo l’ottimo successo della prima puntata di venerdì scorso che con il 22% di share ha superato nettamente la concorrenza della fiction di Canale 5 Il patriarca, è giunta la seconda puntata con la diretta dagli studi Frizzi di Roma di questo varietà prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy.

Qui su TvBlog siamo in grado di anticiparvi alcuni degli ospiti e degli ingredienti di questo secondo appuntamento dei sei previsti di questa edizione 2023 del programma di successo del dipartimento intrattenimento prime time della Rai. Partiamo dai due comici che punteggeranno i vari momenti della seconda puntata di venerdi dello show di Carlo Conti, si tratta della coppia Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, insieme a Ubaldo Pantani. Loro saranno dunque i “commentatori del tempo” che ci doneranno i sorrisi nella puntata di venerdi.

Per la hit parade presenti in studio con Carlo Conti per vedere quali sono le loro dieci canzoni più votate dal pubblico dello show di Rai1, i Ricchi e poveri. Per quel che riguarda la rubrica “My list” in studio un vecchio amico di Carlo Conti e già personaggio fisso di una delle edizioni passate proprio dei I Migliori anni, ovvero Nino Frassica. Ospite della seconda puntata dello show del venerdi sera di Rai1 uno dei maggiori talent scout italiani, ovvero Claudio Cecchetto, conduttore di Disco ring, Popcorn e di tre edizioni del Festival di Sanremo nei primi anni ottanta.

Ed a proposito degli anni ottanta ospite uno degli esponenti maggiormente rappresentativi di quel periodo musicale, ovvero Scialpi ed il gruppo musicale tedesco dei Propaganda. Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de I migliori anni, in onda venerdì 5 maggio in prima serata su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti.