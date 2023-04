Carlo Conti a TvBlog: I miei nuovi Migliori anni, in attesa del David, di Con il cuore e un autunno Tale e quale

Stasera torna l’appuntamento, dopo uno stop di qualche tempo, con lo spettacolo musicale diretto e condotto da Carlo Conti I migliori anni. Una nuova serie composta da sei puntate, quattro di venerdì e due di sabato. Con il conduttore del programma abbiamo parlato delle novità di questa edizione 2023 de I Migliori anni, ma anche dell’ultima parte della sua stagione televisiva, con la cerimonia di premiazione dei David di Donatello e lo spettacolo musicale da Assisi Con il cuore. Un occhio poi in prospettiva a Tale e quale show, Tali e quali e un po’ più avanti al Festival di Sanremo (forse).

Che significato ha il ritorno in tv de I migliori anni ?

Il significato di un sapore che torna al momento giusto, dopo un po’ di anni di pausa. Quella che andrà in onda stasera sarà la settantasettesima puntata di questo programma e lo dirò proprio in apertura di trasmissione, segno della grande longevità e salute di questo programma.

Come mai è stato per cosi tanto tempo nel cassetto? Il pubblico ha dimostrato più volte negli scorsi anni di essere molto affezionato a questo programma

C’era la necessità di far passare del tempo fra un’edizione e l’altra per non correre il rischio di ripetersi. Ora è passato il tempo giusto, ecco quindi che abbiamo deciso di tornare, ma quello che vedrete da stasera sarà un format attualizzato, diverso da quello degli anni precedenti. Mi piace inserire nei miei programmi, ad ogni nuova edizione, alcuni elementi di novità, questo proprio per rinfrescarli. Con il tempo cambiano i gusti, cambiano le abitudini ed occorre quindi attualizzare.

Quali saranno le novità di questi sei appuntamenti televisivi, quattro di venerdì e due di sabato?

Sarà un grande gioco tra ieri ed oggi, principalmente focalizzato sugli anni settanta, ottanta e novanta, molto più veloce ritmato. Ho tolto le grandi interviste che facevamo da seduti ai grandi dello spettacolo, anche perchè il tempo un po’ ce li ha tolti questi personaggi e un po’ perchè vogliamo dare più dinamismo al programma. In televisione ci sono già tante interviste, in prima serata occorre essere più dinamici e più allegri. Per questo motivo in ogni puntata ci saranno diversi comici che commenteranno i vari momenti di puntata. Nella prima di stasera ci saranno Antonio Giuliani e Sergio Friscia, ovvero i commentatori del tempo, intervenendo sui vari temi che affronteremo, donando appunto “un briciolo di allegria” al programma, giusto per citare il pezzo di Mina e Blanco che sta andando forte adesso.

E’ prevista anche la presenza fissa di Flora Canto, che ruolo avrà nel programma ?

Si occuperà dei social e del numero whatsapp con il quale il pubblico potrà interagire direttamente con noi. Per esempio nel “Noi che” il pubblico potrà raccontarci cosa gli ha ricordato quella determinata canzone, oppure una foto, o una situazione di cui parleremo nel corso del programma. Non solo, abbiamo anche inserito anche una Hit parade, in cui il pubblico voterà le dieci canzoni più gradite di un cantante, che poi noi inviteremo il venerdì sera, quando andremo a snocciolarla. Nella prima puntata di stasera faremo la Hit parade dei Pooh insieme a loro.

Altre novità ?

Ci sarà una “My list” di un personaggio che ci dirà le sue canzoni del cuore e ci racconterà i suoi momenti legati a quei brani. Stasera il primo sarà Alessandro Siani.

Saranno 6 puntate, quattro di venerdì e due di sabato, una scansione un po’ particolare

Si e due puntate andranno in onda una dietro l’altra, ovvero venerdì 19 e sabato 20 maggio. La particolarità delle puntate del sabato è che saranno incentrate totalmente sulle canzoni e sui tormentoni dell’estate, ovvero i migliori anni dell’estate.

Tanta musica dunque in arrivo in questa nuova edizione dei Migliori anni

Si e non è tutto. Ci sarà un momento dedicato a Lucio Battisti in ognuna delle puntate del programma, io sono come è noto un “Battistiano” convinto. Gianmarco Carroccia sarà ospite in ciascuna puntata ed interpreterà un brano del grande Lucio Battisti, insieme alla grande orchestra del nostro Pinuccio Pirazzoli.

Lo scorso anno di questi tempi fu fatto l’esperimento di The band, quel format è archiviato?

Non è archiviato. E’ stata una esperienza positiva. Essendo un format nuovo strada facendo l’abbiamo migliorato ed è finito pure in crescendo. Stiamo a vedere negli anni se e quando riproporlo. Grazie a Dio ho tanti titoli da prima serata nel mio cassetto, penso alla Corrida, Top 10, Tale e quale, Tali e quali.

Nuovi esperimenti per ora archiviati con l’usato sicuro, oppure in vista ci sono nuovi format su cui hai già messo l’occhio ?

Non vedo niente di nuovo in giro di forte, ma come ti dicevo non mi mancano di certo i format di prima serata. Abbiamo qualcosa nel cassetto di nuovo, ma vedremo di tirarlo fuori al momento giusto.

L’autunno e l’inverno ti ha regalato due grandi soddisfazioni, la prima con una nuova serie di successo di Tale e quale show e la seconda, forse ancora più grande, l’ottimo successo nel sabato sera di Rai1 di Tali e quali. Quali sono gli ingredienti del successo di questi due programmi e torneranno nella prossima stagione televisiva ?

Penso che torneranno entrambi, ma sulla collocazione occorre attendere la definizione dei palinsesti. Credo che l’ingrediente fondamentale che ne ha decretato il successo è la leggerezza ed il grande lavoro e la professionalità dei protagonisti del programma. Mi piace chiamarli protagonisti e non concorrenti, unitamente alla nostra grande giuria.

A proposito giuria di Tale e quale confermata?

Assolutamente si, in blocco.

Hai nostalgia del quiz puro o se preferisci della fascia del preserale quotidiano? Ci torneresti ?

No, ed è stata una mia scelta precisa. Ho deciso di lasciare l’impegno quotidiano per trasferirmi a Firenze, stare con la mia famiglia. La prima serata settimanale mi permette di andare e tornare in pochi giorni, l’impegno quotidiano no. D’altronde non mi sembra di mancare in tv (ride, ndr).

La sorpresa, la conferma e la delusione di questa stagione televisiva che volge al termine secondo il Carlo Conti telespettatore

Delusioni non ne ho viste. La sorpresa, anzi le sorprese, sono Nek e Francesco Gabbani che si sono dimostrati ottimi conduttori in Dalla strada al palco e Ci vuole un fiore. La conferma è stata la bravura di Nicola Savino alla conduzione di 100% Italia su Tv8.

Quest’anno poi è tornato Fiorello in tv con il suo Viva Rai2

Fiorello è un must, è una certezza, è un fuori quota e si è inventato un format fortissimo.

Se tu fossi l’AD Rai e ti proponessero uno scambio Rai-Mediaset per un anno, chi presteresti della squadra della tv pubblica al biscione e chi porteresti da Cologno Monzese a viale Mazzini ?

Naturalmente da Mediaset prenderei Maria De Filippi, mentre a Mediaset non darei nessuno della Rai, perchè giocherei a rinforzarla (ride, ndr). E’ più facile prendere un giocatore dall’altra squadra che rinunciare ad uno dei tuoi.

Ultima domanda, per te inevitabile come le tasse, lo so ti sei arreso, ma ti tocca sempre essendo stato uno dei condottieri di successo di quella manifestazione. L’ultima domanda è su Sanremo, l’anno prossimo sarà l’ultimo anno di contratto di Amadeus al Festival. Nel 2025 ci torneresti o la consideri un’esperienza definitivamente chiusa?

Ho fatto tre edizioni una più bella dell’altra. Quando mi hanno proposto la quarta e la quinta non me la sono sentita perchè ero convinto di aver già completato il mio percorso. Se fra un anno, due, tre, dieci o quel che sarà me lo richiederanno, ci penserò e se avrò un’idea vincente, se avrò le energie mentali e se sarò ancora adatto e moderno lo farò, altrimenti no, sto benissimo anche cosi.

Come si chiuderà la stagione televisiva per Carlo Conti oltre al ritorno dei Migliori anni ?

Avrò un maggio di fuoco. Dapprima con il David di Donatello il 10 maggio che condurrò insieme a Matilde Gioli, quindi Con il cuore nel nome di Francesco, da Assisi, sempre su Rai1 martedì 30 maggio.

Grazie a Carlo Conti e in bocca al lupo per tutto!