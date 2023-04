Era l’ormai lontano 2007 quando Carlo Conti, insieme ai fidi Emanuele Giovannini e Leopoldo Siano, varavano I migliori anni su Rai1. spettacolo di varietà prodotto con l’amabile collaborazione di Endemol. Programma che ebbe fin da subito un enorme seguito, tanto da essere riproposto per ben otto edizioni, tutte di successo. L’ultima serie di questo programma è andata in onda nella primavera del 2017 e dopo ben sei anni di pausa, ecco che questo programma torna in televisione, come anticipato da queste colonne tempo fa.

Ma quando e come andrà in onda questa nuova serie, la nona de I migliori anni? Ecco le risposte a seguito delle decisioni appena prese dalla televisione pubblica. Proprio in questi giorni è stata decisa infatti la collocazione definitiva di questo programma, quindi non solo la data di partenza, che era stata già in qualche modo fissata, ma sopratutto il suo cammino nell’etere televisivo della primavera di Rai1. Una decisione che ha riguardato anche il numero delle puntate che passano da 4 a 6 e anche sulla loro collocazione, il programma infatti farà zig zag nel palinsesto, scivolando fra il venerdì e il sabato sera, ma vediamo insieme come andranno esattamente le cose. La prima puntata della nona serie de I migliori anni andrà in onda venerdì 28 aprile 2023 in prima serata su Rai1 in diretta dallo studio 5 del centro di produzione Frizzi di Roma. Saranno sei in totale le puntate previste per questa nuova serie de I migliori anni.

Quattro saranno collocate di venerdì, a partire appunto dal 28 di aprile e due troveranno posto nella serata del sabato. Precisamente le due puntate di sabato sera andranno in onda il 20 ed il 27 di maggio. Questa edizione de I migliori anni non avrà co-conduttrici al fianco di Carlo Conti. L’appuntamento dunque con la nona edizione de I migliori anni è previsto da venerdì 28 aprile 2023 -dopo le due emissioni di Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani del 14 e del 21 aprile- su Rai1, con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti.