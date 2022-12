Vi abbiamo parlato poco tempo fa da queste colonne del ritorno sul piccolo schermo televisivo della nostra televisione generalista di Ci vuole un fiore, il varietà in salsa eco andato già in onda la scorsa primavera su Rai1 con la conduzione dell’inedita coppia formata da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Vi avevamo detto che il programma era previsto per la prossima primavera, al momento per due emissioni.

Ebbene siamo qui oggi per darvi conto di alcuni aggiornamenti relativi a questa trasmissione realizzata con l’amabile collaborazione della Ballandi Multimedia del buon Mario Paloschi. Prima di tutto vi confermiamo l’intenzione da parte della direzione intrattenimento prime time della Rai di realizzarla, ma vi dobbiamo pure dare conto dell’evoluzione che ha subìto questo progetto rispetto al suo impianto base che lo aveva fatto nascere.

Ci vuole un fiore era nato come programma per sensibilizzare il pubblico sui temi dell’ambiente e seppur avesse sostanzialmente un impianto di spettacolo, parlava al suo interno, grazie alla presenza di Francesca Fialdini, che si occupava maggiormente di questa parte del programma, di queste tematiche, anche con un taglio prettamente divulgativo, mentre Francesco Gabbani naturalmente si occupava maggiormente della parte spettacolo della produzione.

Per questa seconda edizione di Ci vuole un fiore invece si è deciso di dare al programma un’impronta maggiormente votata allo spettacolo, facendolo diventare quindi sostanzialmente un one man show e per questo motivo si è deciso di lasciare al timone di questa trasmissione il solo Francesco Gabbani. Siamo in grado inoltre di anticiparvi che per Francesca Fialdini impegnata tutte le domeniche con Da noi a ruota libera, quindi al timone dello Zecchino d’oro 2022 e dell’Eurovision junior, è in cantiere un nuovo programma tutto declinato al femminile in seconda serata su Rai3 nella medesima fascia di Fame d’amore.