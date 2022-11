Andato in onda la scorsa primavera in una “mono puntata” Ci vuole un fiore, con un dato di ascolto medio pari al 15,2% di share, ma il dato di ascolto non era la cosa più importante rispetto alla motivazione principale per cui quel programma è nato, tornerà con una seconda edizione. La trasmissione era stata creata, con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Ballandi multimedia, per sensibilizzare il pubblico ai temi della salvaguardia del pianeta. Tema assolutamente attuale, vista la calda estate che poi abbiamo dovuto sopportare, in un clima che ormai cambia giorno dopo giorno, come gli ultimi caldi giorni che ci ha “regalato” ottobre e che ora saranno sostituiti dalle classiche piogge autunnali, speriamo non alluvionali.

Parliamo oggi qui su TvBlog di Ci vuole un fiore per annunciarvi che lo spettacolo di varietà in salsa eco, tornerà in televisione anche nella prossima primavera 2023. Al momento sono previste due puntate per la seconda edizione di questo programma alla cui conduzione sono stati confermati ancora una volta Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Il varietà tornerà in onda ancora su Rai1 ed al momento è appoggiato sulla serata del venerdì, a partire dalla metà del mese di aprile, si parla per ora del 14 aprile 2023.

Naturalmente, come ci tocca ripetere ogni volta, le date di messa in onda di tutti i programmi, quindi anche di questa ipotetica seconda edizione di Ci vuole un fiore, devono fare i conti con i palinsesti che essendo materia fluida, come un grande “Blob”, possono cambiare la disposizione temporale di tutti i programmi che contengono al loro interno. Al momento però possiamo confermarvi l’intenzione del dipartimento intrattenimento prime time della televisione pubblica di riproporre anche la prossima primavera Ci vuole un fiore, stavolta per due puntate, nella prima serata del venerdì di Rai1.