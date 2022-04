Ci vuole un fiore è un esperimento per il prime time di Rai 1 – diretto da Stefano Coletta – che fa debuttare una coppia inedita in un format sconosciuto nel venerdì sera che tradizionalmente è stato de La Corrida (ne auspichiamo un ritorno vista la migliorata condizione Covid), Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato che nonostante le critiche non proprio entusiastiche in questa terza edizione ha avuto alcune puntate in più. Questa la ragione – ufficiale – per la quale Ci vuole un fiore si è trovato ad avere una sola puntata, in onda questa sera, venerdì 8 aprile, alle 21.25. Conducono Francesca Fialdini e Francesco Gabbani, decisamente alla sua prima esperienza alla guida di un programma tv. Non certo l’unico in questa stagione: penso alla striscia di Fiorella Mannoia nella seconda serata di Rai 3 per arrivare a Mika e Laura Pausini sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino (loro che un debutto tv lo avevano avuto con uno show ‘a casa’ per Mika e a un varietà di coppia per la Pausini, con Paola Cortellesi in Laura & Paola). Ballandi, in ogni caso, rules…

Ma cos’è Ci vuole un fiore?

È definito uno show green. È un programma dedicato ai temi della salvaguardia del pianeta: l’obiettivo è sensibilizzare sulla necessità – improrogabile – di attivarsi nel campo della transizione ecologica, tema sul quale i passi fatti dalle grandi potenze industrializzate sono stati da sempre molto timidi. Tante promesse, tante marce indietro. Certo è che il programma cade in un momento particolare, nel pieno della guerra tra Russia e Ucraina: con le sanzioni comminate ai russi per l’invasione dell’Ucraina e con l’idea di embargare le forniture di gas e di materie prime dalla Russia, la necessità di recuperare energia ha portato a riattivare o prolungare la vita delle centrali a carbone. In breve, mala tempora currunt per i temi ambientali.

In questo senso la missione di Ci vuole un fiore potrebbe essere ancor più meritoria visto il contesto, per quanto kamikaze: questo ultimo aspetto dipenderà anche da come è stata ideata e come sarà realizzata questa serata.

Ci vuole un fiore, gli ospiti

Ospiti della serata Piero Angela, Arisa, Maccio Capatonda, Carlo Cottarelli, Fulminacci, Gilberto Gil, Flavio Insinna, Michela Giraud, Stefano Mancuso, Morgan, Luca Parmitano, il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi, Massimo Ranieri, Elena Sofia Ricci, Tananai, Ornella Vanoni. Parole e canzoni per fare intrattenimento, dunque. Nel mezzo studiosi e scienziati per fare il punto sullo stato di salute del Pianeta e spazio ai ragazzi del Friday for Future.

Ci vuole un fiore, il format

Il programma è una produzione di Rai 1, in collaborazione con Ballandi, scritto da Matteo Catalano con Giuseppe Bosin, Ernesto Assante e Francesco Gabbani. La regia è di Piergiorgio Camilli.