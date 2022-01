Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani in primavera su Rai1

Sarà una nuova proposta di intrattenimento della prima rete della televisione pubblica che andrà ad occupare (al momento è appoggiata così) due prime serate del venerdì subito dopo il termine della nuova edizione del Cantante mascherato, prodotte dalla Ballandi. Il titolo di questo nuovo programma è il medesimo di un celebre album musicale di Sergio Endrigo, ovvero Ci vuole un fiore. I brani di quel lavoro furono scritti da Endrigo insieme al grande scrittore di fiabe Gianni Rodari. Notissimo il pezzo “Ci vuole un fiore” che ha lasciato tantissimi ricordi ai bimbi degli anni settanta ed ottanta.

Ma di cosa si tratta di questo programma? Saranno due prime serate evento, almeno così sono state presentate dalla Rai, in cui verrà messo al centro del programma il tema della sostenibilità, della mobilità e della musica. Insomma uno spettacolo di varietà in cui si alterneranno numeri musicali ad altre esibizioni di danza, senza dimenticare il mondo della comicità. Insomma i tre ingredienti base del varietà televisivo, un po’ come nelle torte lo sono la farina, le uova ed il burro.

Questo programma si porrà l’obbiettivo di sensibilizzare i telespettatori sull’importanza delle piccole azioni che animano la nostra vita di tutti i giorni e su come queste azioni possano aiutare il nostro pianeta ad essere un posto pieno di vita nel rispetto della natura. Un programma nato partendo dai concetti base che animano le istituzioni del nostro Stato che si occupano di questi temi, rendendo la frase “transizione ecologica” qualcosa di più comprensibile e attualizzandolo appunto alla nostra quotidianità. Il tutto, come detto, con i classici ingredienti del varietà e della televisione di intrattenimento, nel migliore rispetto dell’anima del servizio pubblico radiotelevisivo.

Protagonisti delle due emissioni, curate dal vice direttore di Rai1, il buon Claudio Fasulo, saranno i quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco. In particolare i primi due citati saranno i protagonisti della prima emissione, mentre gli altri due saranno al centro della seconda puntata di questo speciale appuntamento radiotelevisivo che andrà in onda il venerdì sera su Rai1 dopo Il cantante mascherato e sarà condotto da Francesco Gabbani (questo è il programma di cui vi parlavamo qualche tempo fa) con una presenza al suo fianco non ancora individuata.

Francesco Gabbani un cantautore che ormai ha oggettivamente ha dimostrato una grande sensibilità rispetto a tutto ciò che ci circonda, oltre che grandi qualità artistiche specchiate nel suo repertorio musicale, figlio di una gavetta lunga e anche tortuosa e che si confermano ulteriormente nel suo ultimo pezzo pubblicato dal titolo ” Spazio tempo “, che in qualche modo rimanda proprio ai temi assoluti che questa nuova produzione di Rai1 vuole mettere in primo piano.