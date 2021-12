Rai1, si lavora ad uno show di prima serata con Francesco Gabbani

Nelle scorse settimane su TvBlog abbiamo annunciato in anteprima l’inedita collaborazione tra Massimo Ranieri e Clementino per uno show di prima serata di Rai1, poi confermato da Rai Pubblicità che ha diffuso i palinsesti di inizio 2022. Oggi siamo qui a raccontarvi un nuovo progetto televisivo che vedrà protagonista un altro rappresentante della musica italiana. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, si starebbe lavorando ad un evento in due serate con Francesco Gabbani, da collocare nella prima serata di Rai1, probabilmente ad aprile 2022.

Per il cantante vincitore per due volte del Festival di Sanremo (nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con il brano Amen, nel 2017 tra i Big con il pezzo Occidentali’s Karma) si tratterebbe del debutto assoluto da conduttore su Rai1, anche se nel suo curriculum c’è già l’esperienza alla conduzione tv (nel 2017 è stato al timone degli Mtv Awards). Intervistato all’epoca dal sito di Marida Caterina, l’artista rispose così quando gli fecero notare la sua trasformazione in personaggio televisivo:

In realtà, a parte gli Mtv Awards 2017, se mi avete visto in televisione, è per far musica. Perché in realtà è quello che ho intenzione di continuare a fare: ho accettato di rispondere a questo invito in veste di presentatore perché è un modo di rimanere all’interno dell’ambiente musicale, però almeno per ora, non ho intenzione di deviare il mio percorso verso una direzione televisiva.

In effetti anche nel programma in lavorazione per Rai1 (a produrlo dovrebbe essere la Ballandi) grande spazio sarebbe riservato alla musica, con molti ospiti pronti a partecipare. Stando sempre alle indiscrezioni in nostro possesso, al fianco di Francesco Gabbani, le cui doti da showman e entertainer sono note, potrebbe esserci una presenza fissa. Il profilo in questo momento vagliato è quello di un’attrice molto popolare per il pubblico di Rai1. Chi sarà?