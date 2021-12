Rai Pubblicità ha pubblicato i palinsesti Rai del periodo febbraio/marzo 2022. Per quanto riguarda Rai1 ci sono alcune novità, che nel corso delle scorse settimane TvBlog ha svelato in anteprima. Andiamo per ordine, illustrando quella che sarà la programmazione dalla domenica al sabato (ovviamente salvo variazioni e spostamenti) nel prime time.

La premessa è che dall’1 al 5 febbraio, come noto, su Rai1 andrà in onda il 72esimo Festival della Canzone italiana con Amadeus.

La domenica spazio alla fiction (qui trovate le date di messa in onda di gennaio): dal 6 febbraio Lea e i Bambini degli Altri con Anna Valle, dal 6 marzo Vincenzo Malinconico Avvocato con Massimiliano Gallo. Serialità anche per i lunedì di febbraio e di marzo. Si parte dal 7 con la seconda stagione di Màkari con Claudio Gioè. Dal 28 invece al via la terza stagione di Nero a metà con Claudio Amendola.

Anche il martedì sera sarà dedicato alla fiction, con L’Amica Geniale 3 in onda dall’8 febbraio, Studio Battaglia il 15 e il 22 marzo. L’8 marzo è previsto che venga trasmesso il film A muso duro, con Alessio Boni e Flavio Insinna, che racconterà la nascita delle Paralimpiadi.

Se il mercoledì sera ospiterà film, le serie avranno spazio anche il giovedì: la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani andrà in onda fino al 3 marzo, mentre la settimana successiva sarà la volta di Don Matteo 13, dove avverrà lo storico passaggio di consegne (svelato in anteprima assoluta da TvBlog) tra Terence Hill e Raoul Bova.

Venerdì e sabato saranno le serate dedicate all’intrattenimento puro. In particolare, dall’11 febbraio andrà in onda la nuova edizione de Il Cantante mascherato, di cui sono previste sei puntate. Il 4 marzo, a dieci anni di distanza dalla morte di Lucio Dalla, è prevista una serata evento sul cantautore bolognese condotta da Carlo Conti con Fiorella Mannoia.

Dal 12 febbraio al 12 marzo il sabato sera sarà affidato ad Amadeus per la nuova edizione di Affari Tuoi dal titolo Formato Famiglia. A seguire, l’inedito show (anticipato da TvBlog) in tre puntate Ranieri & Clementino, con Massimo Ranieri e Clementino.

Il 24 e 29 marzo Rai1 trasmetterà in diretta le partite della Nazionale di Roberto Mancini, che si gioca l’accesso ai Mondiali in Qatar.

Per quanto riguarda la seconda serata, va segnalata la partenza del nuovo ciclo di Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo il 12 febbraio. Infine, tutto confermato nel daytime.