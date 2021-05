Raoul Bova è il nuovo Don Matteo: dalla tredicesima stagione l’attore sostituisce Terence Hill

Rivoluzione in arrivo per la nuova stagione di Don Matteo in registrazione a breve. Secondo quanto apprendiamo quella in arrivo, la tredicesima, sarà una stagione davvero storica per questa serie, infatti assisteremo all’uscita di Terence Hill e all’ingresso di un nuovo attore che sarà Raoul Bova. Siamo in grado anche di dirvi che il tutto avverrà nella quarta puntata della tredicesima serie di Don Matteo e che la fiction dovrebbe mantenere il medesimo titolo.

Raoul Bova è reduce dalla fiction Buongiorno mamma trasmessa da Canale 5 in cui interpretava il ruolo di Guido Borghi. La serie è stata prodotta da Lux Vide, la medesima società di produzione che come è noto produce Don Matteo. Le novità della tredicesima stagione di Don Matteo dunque non si fermano con il ritorno in pianta stabile di Flavio Insinna, ma si arricchiscono con questo nuovo clamoroso ingresso, quello cioè di Raoul Bova, che assomiglia per certi versi a quello che è già avvenuto con Daniele Liotti in Un passo dal cielo (anche questa fiction Lux Vide). In quel caso infatti Daniele Liotti prese il posto di Terence Hill

Don Matteo dunque abbandonerà la sua canonica e lascerà il posto ad un nuovo giovane sacerdote che avrà il volto di uno dei sex symbol del nostro cinema e della nostra fiction, ovvero Raoul Bova.