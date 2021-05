Misteri che vengono a galla e che vengono risolti: il finale di Buongiorno Mamma, con la sesta ed ultima puntata in onda questa sera, giovedì 27 maggio 2021, alle 21:20 su Canale 5, risolverà quanto la prima stagione della serie tv con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta ha raccontato al pubblico, rivelando nuovi colpi di scena.

Scopriremo, così, quanto Guido (Bova) sia coinvolto nella scomparsa di Maurizia (Stella Egitto), la madre di Agata (Beatrice Arnera), ma anche se l’amore del protagonista per Anna (Giannetta) reggerà agli urti degli ultimi eventi, mentre Sole (Ginevra Francesconi), Francesca (Elena Funari) e Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) sono alle prese con i loro problemi.

Cosa succede nell’ultima puntata di Buongiorno Mamma?

Nell’ultima puntata, dopo che Sole ha visto Guido e Miriam (Serena Autieri) ballare e baciarsi, il capofamiglia del Borghi si vede costretto a spiegare a tutta la famiglia il suo rapporto con l’insegnante. Una spiegazione che, però, non piace a Sole, che decide di trasferirsi dai nonni.

Agata, intanto, dopo l’ultima scoperta inizia ad essere sempre più convinta che Guido abbia avuto una parte attiva nella scomparsa della madre. Colaprico (Domenico Diele), intanto, presenta una minaccia sempre più grande verso i Borghi. Nel passato, invece, Maurizia, nuovamente incinta, mette ancora in difficoltà Guido ed Anna.

Jacopo, dopo averla salvata, sembra accettare l’insolita proposta di Greta (Rausy Giangiarè), mentre Francesca, ormai consapevole della fine della sua storia con Piggi (Niccolò Ferrero) e della sua attrazione per Armando (Erasmo Genzini), non sa come ammetterlo a se stessa ed agli altri.

Colaprico ha invece ormai tutti gli elementi necessari per incastrare Guido e portare così a termine la sua lunga indagine sulla famiglia Borghi. Ma è Agata a scoprire che la verità è ben differente da come ha pensato che fosse fino ad ora, e che affonda le proprie radici in un passato lontano.

Buongiorno Mamma, streaming

E’ possibile vedere Buongiorno Mamma in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On demand”.