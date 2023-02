Per la famiglia Borghi sono in arrivo nuove sorprese, nuovi colpi di scena e soprattutto una nuova condizione da affrontare, ma sempre uniti e decisi a non dividersi. Buongiorno Mamma 2, seconda stagione della fiction familiare di Canale 5, torna a raccontare quella che per certi versi potrebbe essere definita una favola romantica, con protagonista una coppia ormai collaudata, formata da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Buongiorno Mamma 2, quando inizia?

La fiction parte mercoledì 15 febbraio 2023, alle 21:20, su Canale 5; quasi due anni dopo la messa in onda dell’ultima puntata della prima stagione, trasmessa nel maggio 2021.

Buongiorno Mamma 2, quando va in onda?

Dopo la prima puntata di mercoledì, le altre puntate della seconda stagione vanno in onda di venerdì, a cominciare dal 17 febbraio.

Buongiorno Mamma 2, la trama

(Raoul Bova), Anna (Maria Chiara Giannetta) e la loro famiglia devono fare i conti con nuovi intriganti misteri e segreti del loro passato. La famiglia Borghi/Della Rosa è sopravvissuta a tutto. Alla malattia, al dolore, agli sbagli. E di fronte ad un miracolo, saprebbe sopravvivere?

Mentre vicende del passato e del presente s’intrecciano, il mistero dietro al coma di Anna si fa sempre più chiaro, mettendo la famiglia Borghi di fronte a nuove scelte e nuove scoperte. A Guido il compito di tenere unita la famiglia, con Sole (Ginevra Francesconi) che sta per partorire, Agata (Beatrice Arnera) sempre più coinvolta nelle vicende dei protagonisti, Francesca (Elena Funari) trasferitasi a Roma, Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) deciso ad andare a studiare all’estero ed il piccolo Michele (Marco Valerio Bartocci) pronto a far sorridere tutti.

Buongiorno Mamma 2, Anna si sveglia?

Nella seconda stagione, stando alle anticipazioni, Anna si sveglia dal coma e può tornare a riabbracciare la sua famiglia. La donna, però, è travolta dai dubbi: pensa, infatti, che il suo coma non sia stato provocato da un incidente casuale, ma che qualcuno l’abbia aggredita.

Buongiorno Mamma 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manda in onda due per volta per sei prime serate. I primi due appuntamenti vanno in onda nella stessa settimana, mercoledì 15 e venerdì 17 febbraio, mentre dalla settimana successiva vanno in onda solo di venerdì. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 17 marzo.

Buongiorno Mamma 2, il cast

La famiglia Borghi

Raoul Bova è Guido Borghi, il capofamiglia;

Maria Chiara Giannetta è Anna Della Rosa, moglie di Guido, in coma dall’inizio della serie;

Elena Funari è Francesca Borghi, primogenita di Guido ed Anna, che si trasferisce a Roma;

Matteo Oscar Giuggioli è Jacopo Borghi, secondogenito di Guido ed Anna, che vuole andare a studiare all’estero;

Ginevra Francesconi è Sole Borghi, cresciuta con Guido ed Anna ma in realtà figlia di Maurizia (Stella Egitto) e di Vincenzo (Domenico Diele);

Marco Valerio Bartocci è Michele Borghi, il figlio più piccolo di Guido ed Anna.

Gli altri personaggi

Beatrice Arnera è Agata Scalzi, nuova infermiera di Anna, che si scopre essere in realtà la sorella di Sole (Ginevra Francesconi);

Stella Egitto è Maurizia Scalzi, amica di Anna che si scopre essere sopravvissuta all’incendio in cui tutti la credevano morta, nonché la vera madre di Sole;

Domenico Diele è Vincenzo Colaprico, Vicequestore che aiuta Agata a scoprire la verità sui Borghi, nonché responsabile dell’incendio in cui è rimasta coinvolta Maurizia e padre di Sole;

Barbara Folchitto è Lucrezia Della Rosa, madre di Anna in contrasto con le idee di Guido;

Filippo Gili è Filippo Della Rosa, padre di Anna;

Giovanni Nasta è Greg, migliore amico di Sole;

Federico Cesari è Federico, padre del figlio che aspetta Sole.

Nuovi personaggi

Thomas Santu è Mauro, uomo affascinante che si avvicina ad Agata ma con un doppio fine; anche lui indaga su Maurizia;

Kelum Giordano è Karim, indiano arrivato clandestinamente in Italia; Francesca decide di aiutarlo ospitandolo a casa della famiglia;

Luca Angeletti è Carmine, zio di Mauro, che vuole aiutare nella gestione del locale che il ragazzi intende aprire a Bracciano; anche lui sembra conoscere Maurizia;

Alessandro Cosentini è Paolo, primo fidanzato di Francesca, che inizia a frequentare casa Borghi perché nuovo fisioterapista;

Nicoletta Di Bisceglie è Lea, ragazza che si avvicina a Jacopo, che però le nasconde un segreto.

Buongiorno Mamma 2, regia, sceneggiatori e produttori

Alla regia della seconda stagione debuttano Alexis Sweet (Ris-Delitti Imperfetti, Don Matteo 1) e Laura Chiossone, al suo debutto alla regia di una fiction. Il soggetto di serie è di Elena Bucaccio (Che Dio Ci Aiuti), Lea Tafuri (Blanca) e Leonardo Valenti (Il silenzio dell’acqua).

Bucaccio ha anche adattato il soggetto di serie con Francesco Arlanch (Doc-Nelle tue mani) e Lucia Zei (Non dirlo al mio capo). Bucaccio, Arlanch e Giorgia Mariani (Le tre rose di Eva) si sono occupati della supervisione alle sceneggiature. Lorenzo Righi è lo story editor, Jessica Quacquarelli l’executive story editor. La serie è una co-produzione Rti-Lux Vide (gruppo Fremantle), prodotta da Luca Bernabei.

Buongiorno Mamma 2, dov’è stato girato?

La seconda stagione conferma le location già viste, in primis il lago di Bracciano, nel Lazio, dove si trova la villa in cui abita la famiglia protagonista. Proprio a Bracciano sono state girate altre scene, ma il set è stato allestito anche a Roma e negli studi di Lux Vide a Formello.

Buongiorno Mamma 3 si farà?

In attesa di avere una conferma da parte di Mediaset, le probabilità che Buongiorno Mamma 3 si faccia sono molto alte. La serie è piaciuta al pubblico di Canale 5, e la storia pensata dagli sceneggiatori deve essere sviluppata su più stagioni.

Buongiorno Mamma 2 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Buongiorno Mamma 2 in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction, da cui è possibile anche vedere la prima stagione.