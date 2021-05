Buongiorno Mamma 2 si farà?

La saga della famiglia Borghi è al capolinea o solo all’inizio? A giudicare dall’affetto dimostrato dal pubblico, la risposta giusta sembra essere la seconda: sebbene da Mediaset e da Lux Vide vige ancora il massimo riserbo, Buongiorno Mamma 2 ha tutte le ragioni per poter diventare realtà.

Partiamo, come sempre, dal dato più immediato, ovvero gli ascolti: la serie ha avuto un’ottima tenuta per una rete come Canale 5, che sappiamo bene essere in difficoltà sul fronte fidelizzazione del pubblico con le proprie serie. I primi cinque episodi della prima stagione hanno avuto una media di 3,4 milioni di telespettatori (share del 16,4%). Numeri da non sottovalutare, insomma.

Soprattutto, però, nel caso di Buongiorno Mamma emerge l’apprezzamento del pubblico tramite i social network: davvero numerose le persone che, durante la messa in onda delle puntate, hanno commentato gli sviluppi della serie, sottolineando come il lavoro svolto in sceneggiatura sia riuscito ad arrivare al cuore del pubblico.

Buongiorno Mamma, per la sua natura di family drama, era una scommessa, come avevamo detto al debutto: il rischio era che, nel corso delle puntate, il pubblico di Canale 5 potesse disaffezionarsi ad una trama che richiede attenzione e necessità di seguire ogni episodio per poter comprendere gli sviluppi della trama. Ad Elena Bucaccio, che ha ideato la serie (liberamente tratta dalla storia realmente accaduta di Nazzareno Moroni e di sua moglie) e ne ha scritto il soggetto con Lea Tafuri e Leonardo Valenti, va quindi il merito di aver plasmato un format che supera i confini del tanto abusato crime pur riuscendo a tenere incollato allo schermo il pubblico.

Proprio per queste ragioni, Mediaset farebbe bene ad ordinare Buongiorno Mamma 2: considerato, poi, che per sua natura il family drama offre numerosissimi spunti, la seconda stagione potrebbe proseguire un racconto che sembra essere solo iniziato e che potrebbe regalare al pubblico ancora altre emozioni.

Ad ostacolare le riprese, potrebbero essere gli impegni sul set dei due protagonisti: TvBlog ha appena annunciato infatti che Raoul Bova prenderà il posto di Terence Hill in Don Matteo, le cui riprese della tredicesima stagione inizieranno a breve e dove l’attore ritroverà Maria Chiara Giannetta.